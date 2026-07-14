ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ανεξαρτητοποίηση – Εκτός κόμματος ο βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός

Ο Γιώργος Ψυχογιός είναι εδώ και λίγη ώρα ανεξάρτητος βουλευτής.

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Το μέχρι πρότινος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, όπου του ανακοίνωσε ότι εφεξής, θα ασκεί τα κοινουβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας, καθώς αποχωρεί από την Κ.Ο. της παράταξης της Κουμουνδούρου.

- sofokleous10.gr

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