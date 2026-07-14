Τα-μηνύματα-του-πολιτικού-κόσμου-για-την-επέτειο-δολοφονίας-του-Θάνου-Αξαρλιάν

Σήμερα, 14/7 συμπληρώνονται 34 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, με τον πολιτικό κόσμο να στέλνει μηνύματα κατά της τρομοκρατίας.

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αναφέρει: «Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!».

Και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας τονίζει: «Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας».

Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. pic.twitter.com/CCmv76qSEq — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2026

Το γραφείο Τύπου της ΝΔ τονίζει: «Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρησαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν. Με στόχο τον τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παλαιοκρασσά, εκτόξευσαν ρουκέτα μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, σε σημείο που διέρχονταν πεζοί. Δολοφόνησαν έναν 20χρονο φοιτητή και βάφτισαν τον θάνατό του «παράπλευρη απώλεια». Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε».

Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε: «Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τυφλή τρομοκρατική βία δολοφόνησε τον Θάνο Αξαρλιάν. Ηταν μόλις 20 χρονών. Για τη δολοφονία του, ο συγκατηγορούμενος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Βασίλης Τζωρτζάτος, κατέθεσε ότι ο Κουφοντίνας είπε: «Δεν γινόταν να αναβληθεί πάλι η ενέργεια, με πιέζει η γυναίκα μου να φύγουμε διακοπές». Σε μία μόνο φράση συμπυκνώνεται όλη η διαστροφή της τρομοκρατίας. Το μίσος και ο φανατισμός εκμηδενίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ένας ακόμα άνθρωπος πέθανε επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σχέδιά τους. 34 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για να ξεριζώσουμε οριστικά το κακό της βίας».

Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τυφλή τρομοκρατική βία δολοφόνησε τον Θάνο Αξαρλιάν. Ηταν μόλις 20 χρονών. Για τη δολοφονία του, ο συγκατηγορούμενος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Βασίλης Τζωρτζάτος, κατέθεσε ότι ο Κουφοντίνας είπε: «Δεν γινόταν να αναβληθεί πάλι η ενέργεια, με… pic.twitter.com/AJb2qYZHBv — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) July 14, 2026

- sofokleous10.gr

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