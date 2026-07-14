Υπαναχώρηση Τραμπ για τα «διόδια» 20% στα Στενά του Ορμούζ – «Εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες»

Αναδίπλωση από το σχέδιό του να επιβάλει τέλος 20% στις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Αναδίπλωση από το σχέδιό του να επιβάλει τέλος 20% στις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού η απόφασή του επικρίθηκε ευρέως ως μη πρακτική, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε πίσω την ανακοίνωση για διόδια στην κρίσιμη ναυτιλιακή οδό, τονίζοντας ότι τα προσδοκόμενα έσοδα θα αντικατασταθούν από επερχόμενες άμεσες επενδύσεις στις ΗΠΑ από κράτη του Κόλπου. Δεν διευκρίνισε τα ποσά σε δολάρια ή ποιες χώρες θα συμμετάσχουν.

«Αποφάσισα να αντικαταστήσω το Αμερικανό Τέλος Αποζημίωσης 20% με Εμπορικές και Επενδυτικές Συμφωνίες που θα συνάψουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι επενδύσεις θα είναι τεράστιες αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά καλές για αυτά και το μέλλον τους» πρόσθεσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση το Ιράν.

«Θα επιβάλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο που σχετίζεται με το Ιράν», σχολίασε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ενώ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι οδηγεί τη χώρα στην «ολοκληρωτική καταστροφή».

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».