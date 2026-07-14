Φάμελλος:-«Γιατί-η-κυβέρνηση-επιτρέπει-την-αισχροκέρδεια-και-τα-υπερκέρδη-στα-διυλιστήρια;»

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Επίκαιρη Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό με θέμα «Γιατί η κυβέρνηση επιτρέπει την αισχροκέρδεια και τα υπερκέρδη στα διυλιστήρια;» κατέθεσε ο τέως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στην ερώτησή του, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει «την κάλυψη της κυβέρνησης στην αδικαιολόγητη ακρίβεια στα καύσιμα και στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων» και μιλά για «κυβερνητική επιλογή να αφήνει ανεξέλεγκτη την αυθαιρεσία στην αγορά καυσίμων και παράλληλα υψηλούς και άδικους έμμεσους φόρους».

Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι η πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την «εθελοντική» και προσωρινή μείωση των τιμών, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας αλλά παραδοχή ότι υπήρχε περιθώριο μείωσης των τιμών, το οποίο η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε με αποτέλεσμα οι πολίτες και η αγορά να πληρώνουν διαδοχικές αυξήσεις στα καύσιμα, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ενίσχυση της εποπτείας στην αγορά καυσίμων. Αντί η κυβέρνηση να περιορίσει την αισχροκέρδεια και να μειώσει τους έμμεσους φόρους, όπως έπραξαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επιλέγει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που αφήνουν ανέπαφο τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η αισχροκέρδεια των δύο διυλιστηρίων.

«Επειδή, η ελληνική οικονομία χρειάζεται μία αγορά καυσίμων η οποία θα λειτουργεί με αποτελεσματικό έλεγχο, ρύθμιση, πραγματικό ανταγωνισμό και διαφάνεια προς όφελος των πολιτών και της επιχειρηματικότητας», ο Σ. Φάμελλος ρωτά τον πρωθυπουργό:

«1. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ψαλίδα των τιμών καυσίμων σε σχέση με την αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε diesel και βενζίνη και πώς θα ελέγξετε και θα ρυθμίσετε την αγορά καυσίμων και τα υπερκέρδη διύλισης των δύο διυλιστηρίων;

2. Για ποιον λόγο δεν προχωράτε στη μείωση των υψηλότατων έμμεσων φόρων στα καύσιμα, που έχουν ήδη κάνει πολλές χώρες της ΕΕ και προτείνει και η ΕΕ, που θα συμβάλει και σε φαινόμενα παραβατικότητας στη λιανική καυσίμων, αλλά εξακολουθείτε να το αρνείστε επίμονα επιβαρύνοντας και την οικονομία και τους πολίτες;».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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