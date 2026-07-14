Χαλάρωση-κεφαλαιακών-απαιτήσεων-για-τις-τράπεζες-εξετάζει-η-Κομισιόν

Σε μείωση ορισμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρώντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν ήδη δρομολογηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις απορρύθμισης.

Σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης που αναμένεται να παρουσιαστεί την Παρασκευή και επικαλούνται Politico και Financial Times, η Κομισιόν θα εισηγηθεί την κατάργηση των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων Πυλώνα 2 που συνδέονται με τον δείκτη μόχλευσης (leverage ratio), περιορίζοντας τη διακριτική ευχέρεια των εποπτικών αρχών, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να επιβάλλουν επιπλέον κεφάλαια στις τράπεζες.

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Πάγιο αίτημα των τραπεζών

Το σχέδιο ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα των τραπεζών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η επικάλυψη εποπτικών απαιτήσεων τις υποχρεώνει να δεσμεύουν υπερβολικά κεφάλαια, μειώνοντας την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την οικονομία και περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι διεθνών ανταγωνιστών. Επηρεάζει άμεσα τις ελληνικές τράπεζες, που από καιρό ήλπιζαν σε μια τέτοια εξέλιξη.

Η έκθεση προτείνει επίσης τη μείωση του αριθμού των πρόσθετων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (buffers), την απλούστευση των υποχρεώσεων εποπτικής αναφοράς και την επανεξέταση της εντολής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παράλληλα, η Κομισιόν εξετάζει νέα προσέγγιση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, εγκαταλείποντας ουσιαστικά την πρόταση για πλήρες πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Αντ’ αυτού, προωθείται ένας μηχανισμός που θα παρέχει ρευστότητα στα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων σε περιόδους κρίσης, επιδιώκοντας να ξεπεραστεί το πολυετές αδιέξοδο που έχει προκαλέσει η αντίθεση της Γερμανίας στην πλήρη αμοιβαιοποίηση των κινδύνων.