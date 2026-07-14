ΧΑ: Θεαματικό rebound από τη γεωπολιτική βουτιά – Οι 2.500 μονάδες άντεξαν με οδηγό τον αμερικανικό πληθωρισμό και τις τράπεζες

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνεδριάσεις των τελευταίων εβδομάδων κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, όχι τόσο για την τελική μεταβολή του Γενικού Δείκτη, όσο για την εντυπωσιακή ενδοσυνεδριακή ανατροπή του κλίματος.

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Η αγορά ξεκίνησε υπό σαφή πίεση, καθώς η νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου επανέφεραν απότομα το γεωπολιτικό ρίσκο στο επίκεντρο. Το Brent κινήθηκε νωρίτερα πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, έχοντας φθάσει σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων, καθώς οι αγορές ανησυχούν ξανά για τη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Και όμως, η Αθήνα δεν κατέρρευσε.

Αντιθέτως, μετά το αρχικό κύμα πωλήσεων και τη δοκιμασία της κρίσιμης περιοχής των 2.500 μονάδων, ο Γενικός Δείκτης πραγματοποίησε θεαματικό rebound, πέρασε ακόμη και προσωρινά σε θετικό έδαφος και τελικά έκλεισε στις 2.507,99 μονάδες, με οριακές απώλειες μόλις 0,16%.

Το τελικό αρνητικό πρόσημο, επομένως, λέει μόνο τη μισή ιστορία.

Η άλλη μισή –και πιθανότατα η σημαντικότερη– είναι ότι η αγορά απορρόφησε ένα εξαιρετικά δυσμενές πρωινό περιβάλλον και αρνήθηκε να εγκαταλείψει τις 2.500 μονάδες.

Το «γύρισμα» ήρθε από την Αμερική

Ο βασικός καταλύτης της αλλαγής του κλίματος ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδείχθηκαν σαφώς καλύτερα από το κλίμα φόβου που είχε προηγηθεί. Ο αμερικανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2020, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε στο 3,5% από 4,2% τον Μάιο. Ακόμη σημαντικότερο για τις αγορές ήταν ότι ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος σε μηνιαία βάση και υποχώρησε στο 2,6% σε ετήσια βάση, από 2,9%.

Η πτώση του γενικού δείκτη τιμών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υποχώρηση κατά 5,7% του ενεργειακού κόστους τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι η νέα άνοδος του πετρελαίου αποτελεί ασφαλώς έναν μελλοντικό κίνδυνο. Όμως η αγορά αντέδρασε στο άμεσο μήνυμα: ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται περισσότερο από όσο φοβόταν η Wall Street και, τουλάχιστον προς το παρόν, μειώνεται η πίεση για ακόμη επιθετικότερη νομισματική πολιτική.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών έστειλαν το δεύτερο, εξίσου σημαντικό μήνυμα.

Η JPMorgan ανακοίνωσε κέρδη-ρεκόρ 21,2 δισ. δολαρίων, με τα έσοδα από τις αγορές αυξημένα κατά 35%, τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής κατά 30% και τα μέσα δάνεια κατά 10%. Ακόμη και εξαιρουμένων σημαντικών έκτακτων κερδών, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 6,63 δισ. δολαρίων, έσοδα 20,34 δισ. και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,5%, ενώ η Bank of America παρουσίασε καθαρά κέρδη 9,1 δισ. δολαρίων και έσοδα 31,6 δισ.

Το μήνυμα για τις αγορές ήταν σχεδόν ιδανικό: χαμηλότερη πληθωριστική πίεση χωρίς ταυτόχρονα εμφανή κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας.

Δεν είναι ο πληθωρισμός από μόνος του που αποδεικνύει ότι η αμερικανική οικονομία είναι ισχυρή. Είναι ο συνδυασμός της αποκλιμάκωσης των τιμών με τα ισχυρά τραπεζικά κέρδη, την αύξηση της πιστωτικής δραστηριότητας, την επενδυτική τραπεζική και τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αυτό ακριβώς αποτύπωσε και η Wall Street, η οποία κινήθηκε ανοδικά μετά τις ανακοινώσεις, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να περνούν σε θετικό έδαφος.

Η εικόνα του ΧΑ: Οριακή πτώση, αλλά σαφής αλλαγή ψυχολογίας

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.507,99 -0,16% FTSE Large Cap 6.377,22 -0,16% FTSE Mid Cap 3.099,86 -0,72% Τραπεζικός Δείκτης 2.847,10 -0,44% ATHEX Small Cap 2.432,09 -0,99%

Η εικόνα στο εύρος της αγοράς παρέμεινε αρνητική, κάτι που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Από τις μετοχές που διαπραγματεύθηκαν, 37 έκλεισαν ανοδικά, 73 πτωτικά και 12 αμετάβλητες.

Άρα δεν είχαμε ένα γενικευμένο αγοραστικό ξέσπασμα.

Είχαμε περισσότερο μια ισχυρή άμυνα των μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων και επαναφορά των αγοραστών σε συγκεκριμένα βαριά χαρτιά, η οποία ήταν αρκετή για να μαζέψει σχεδόν όλη την πρωινή πτώση.

Αυτό φαίνεται και από την υποαπόδοση της μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, με τον FTSE Mid Cap στο -0,72% και τον Small Cap κοντά στο -1%.

Τζίρος: Αυξημένος, αλλά με σωστή ανάγνωση των πακέτων

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ανάγνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η συνολική αξία πράξεων ανήλθε σήμερα σε 242,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 26,64 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα. Συνεπώς, η αξία των συναλλαγών στην κανονική αγορά, χωρίς τα πακέτα, διαμορφώθηκε περίπου στα 216,32 εκατ. ευρώ.

Τη Δευτέρα, η συνολική αξία συναλλαγών είχε διαμορφωθεί στα 208,82 εκατ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος τζίρος χωρίς τα πακέτα ήταν περίπου 202,63 εκατ. ευρώ.

Άρα:

Συνολικά, μαζί με τα πακέτα , ο σημερινός τζίρος ήταν αυξημένος περίπου κατά 16,3% .

, ο σημερινός τζίρος ήταν αυξημένος περίπου κατά . Σε συγκρίσιμη βάση, χωρίς τα πακέτα, η αύξηση ήταν σαφώς πιο περιορισμένη, περίπου 6,8%.

Η διάκριση είναι κρίσιμη. Ο τζίρος ήταν πράγματι υψηλότερος από τη Δευτέρα, αλλά ένα σημαντικό τμήμα της διαφοράς προήλθε από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς διαμορφώθηκε στα 184,83 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες κράτησαν, αλλά χωρίς ενιαία κατεύθυνση

Η τραπεζική εικόνα ήταν μικτή.

Η Eurobank έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο 0,23% και είχε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών της συνεδρίασης, στα 32,68 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,86%, στα 9,38 ευρώ, με συναλλαγές 25,80 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να διαθέτει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 1,70%, στα 15,29 ευρώ, με ιδιαίτερα υψηλή αξία συναλλαγών σχεδόν 26 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank έκλεισε αμετάβλητη στα 4,079 ευρώ.

Η εικόνα αυτή εξηγεί και το -0,44% του τραπεζικού δείκτη: δεν υπήρξε συντονισμένο τραπεζικό rebound, αλλά επιλεκτικές τοποθετήσεις.

ΟΤΕ ο μεγάλος θετικός πρωταγωνιστής

Στα μη τραπεζικά blue chips, ο ΟΤΕ ξεχώρισε με άνοδο 1,95%, στα 19,88 ευρώ, λειτουργώντας ως ένας από τους βασικούς σταθεροποιητικούς παράγοντες του Γενικού Δείκτη.

Η ΔΕΗ περιόρισε τις απώλειές της στο -0,35%, στα 22,92 ευρώ, με ισχυρό τζίρο 27,79 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Cenergy, η οποία υποχώρησε κατά 2,85%, ενώ η Jumbo έχασε 0,89% και η Motor Oil 0,88%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρέμεινε αμετάβλητη στα 44,86 ευρώ.

Τεχνικά, οι 2.500 μονάδες περνούν το πρώτο μεγάλο τεστ

Από τεχνικής άποψης, η σημερινή συνεδρίαση έχει μεγαλύτερη σημασία από όση υποδηλώνει το -0,16%.

Η αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πραγματικό εξωτερικό σοκ: απότομη άνοδο του πετρελαίου, νέα στρατιωτική ένταση και αρχική επιδείνωση της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας.

Και όμως, οι 2.500 μονάδες λειτούργησαν ξανά ως περιοχή απορρόφησης των πωλήσεων.

Η εικόνα δεν συνιστά ακόμη καθαρό ανοδικό σήμα. Για να συμβεί αυτό, ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να επανέλθει με πειστικότητα πάνω από την περιοχή των 2.515–2.520 μονάδων και στη συνέχεια να επιχειρήσει νέα προσέγγιση της ζώνης 2.540–2.560 μονάδων, όπου έχει ήδη εμφανιστεί προσφορά.

Αντίθετα, μια καθαρή απώλεια των 2.500 μονάδων θα επανέφερε άμεσα στο προσκήνιο την περιοχή των 2.485–2.490 μονάδων και, χαμηλότερα, τη ζώνη των 2.455–2.460 μονάδων, η οποία δοκιμάστηκε στην ισχυρή διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας. Τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά και χαμηλά των συνεδριάσεων επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι περιοχές έχουν εξελιχθεί σε βασικά τεχνικά σημεία αναφοράς.

Τι πραγματικά μας είπε η σημερινή συνεδρίαση

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν είναι αυτή τη στιγμή μια αγορά χωρίς αγοραστές.

Έχει, όμως, γίνει μια αγορά πολύ πιο απαιτητική.

Η άνοδος των προηγούμενων μηνών έχει ανεβάσει τις αποτιμήσεις, η περιοχή των 2.500 μονάδων έχει μετατραπεί σε πεδίο καθημερινής μάχης και η γεωπολιτική κατάσταση μπορεί να προκαλέσει ανά πάσα στιγμή βίαιες μεταβολές.

Από την άλλη πλευρά, η σημερινή αντίδραση έδειξε ότι τα ισχυρά διεθνή μακροοικονομικά και εταιρικά νέα μπορούν ακόμη να επαναφέρουν γρήγορα το ρίσκο στα χαρτοφυλάκια.

Η αμερικανική οικονομία δείχνει να διατηρεί σημαντική ανθεκτικότητα, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δημιουργεί ένα πολύ πιο ευνοϊκό μείγμα για τις αγορές από αυτό που φοβούνταν οι επενδυτές λίγες ώρες νωρίτερα. Ταυτόχρονα, όμως, η νέα εκτίναξη του πετρελαίου υπενθυμίζει ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει ξανά μέσα σε μία νύχτα.

Το σημερινό κλείσιμο, λοιπόν, δεν ήταν θρίαμβος των αγοραστών. Ήταν όμως μια σαφής άρνηση παράδοσης.

Και σε μια αγορά που δίνει πλέον καθημερινή μάχη γύρω από τις 2.500 μονάδες, αυτή η άρνηση μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από τις μόλις τέσσερις μονάδες που έχασε τελικά ο Γενικός Δείκτης.