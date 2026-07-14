ΧΑ: Πιθανή-αντιπαράθεση-αγοραστών-και-πελατών-για-τη-διατήρηση-των-2500-μονάδων

Οριακή υποχώρηση κατά 0,05% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2512,07 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 208, 4 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα αλλά μικρό τελικά εύρος διακύμανσης (15 μονάδες μόνο), με το χαμηλό της ημέρα να καταγράφεται στο ξεκίνημα στις 2501 μονάδες και το υψηλό στις 2516 περί το 2.30μμ. Με το ΓΔ να βρίσκεται κατά κανόνα σε αρνητικό έδαφος αλλά με την υποβοήθηση των ΜΟΗ, Helleniq Energy και ΕΥΔΑΠ να επιτυγχάνεται οριακά αρνητικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,738% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με νευρικότητα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,62%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,55%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Credia (-2,66%), η Cenergy (-1,18%), η ΔΕΗ (-1,12%), η Optima (-0,97%), το Jumbo (-0,88%), η Aegean (-1,21%) και ο Aktor (-1,69%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+4,21%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,04%), η Κύπρου (+3,20%), η Βιοχάλκο (+2,25%), η ΕΕΕ (+1,22%), η ΕΥΔΑΠ (+3,79%), η Lamda (+1,93%), η ΜΟΗ (+1,23%), η Allwyn (+1,20%) αλλά και η ΕΥΑΘ (+2,16%) με

τα Πλαστικά Θράκης (+2,77%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 47 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 64 εκείνων που υποχώρησαν. Αναταράξεις στη Wall Street μετά τη δήλωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς 20% στα Στενά του Ορμούζ, με το brent να ξεπερνά τα $80/βαρέλι. Δημοσιεύεται σήμερα στις ΗΠΑ ο δείκτης CPI και τα αποτελέσματα 2ου τριμήνου για τις Goldman Sachs, J.P. Morgan, Wells Fargo και Citibank. Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων.

Επιχειρηματικά νέα

ΜΟΗ: Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου προχωρά η Piraeus Securities, ανεβάζοντάς την στα €61 από €34,50 προηγουμένως, διατηρώντας θετική στάση για τη μετοχή και βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Goldman Sachs: σύσταση «Buy» για τη Helleniq Energy και «Neutral» για τη Motor Oil, ενώ προχωρά σε σημαντική αύξηση των τιμών-στόχων, εκτιμώντας ότι οι συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά διύλισης θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές και το 2027. Aνεβάζει την τιμή-στόχο της

Helleniq Energy στα €13,50 από €11,30, βλέποντας περιθώριο ανόδου 26% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ για τη Μotor Oil αυξάνει την τιμή-στόχο στα €49 από €41, που συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο 14%.

Συνεργασία ΔΕΗ – Dimand για «πράσινο» κτίριο στη Λεωφόρο Μεσογείων, βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων στο τέως στρατόπεδο Πλέσσα. Συστήνεται κοινή εταιρεία για την ανάπτυξη του ακινήτου επί της Λ. Μεσογείων 211. Στα €176 εκ. ο προϋπολογισμός.

Βαρθολομαίος (Πρόεδρος Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Παιγνίων): το συνολικό ποσό που παίχτηκε για το 2025 σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια φτάνει στα €1,8 δις., με το μέσο ποσό που ξόδεψαν να φθάνει στα €2.027. Πάνω από τους μισούς Έλληνες πολίτες δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι κατά το 2025.

Ξεκινά η ΑΜΚ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Από 14 έως 16 Ιουλίου η δημόσια προσφορά με στόχο την άντληση €250 εκατ. Μηχανισμός προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους, εκείνων κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στις 13 Ιουλίου 2026. Μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή. Στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς. Εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE θα ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές).