Χρυσοχοΐδης για Marfin: Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ – Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια

Για την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας που οδήγησε σε τρεις συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

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Όπως ανέφερε αρχικά «τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία».

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών. «Αρκετά μεγάλος όγκος έπρεπε να αξιοποιηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιούν οι Αρχές. Υπεύθυνοι αξιωματικοί έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως, στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. (…) Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου».

Το -

Αναφορικά με το - που εστάλη στην ΕΛ.ΑΣ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. «Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα - που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρό αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα, που απολογούνται, οι κατηγορούμενοι«».

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΛ.ΑΣ εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση. «Η έρευνα πέρασε στο Ανθρωποκτονιών και την ανέλαβαν έμπειροι αξιωματικοί, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Και επίσης όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πολύ ικανών ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και όλα τα νόμιμα εργαλεία που υπάρχουν», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το εάν μπορούν 16 χρόνια μετά φωτογραφίες μπορούν να στοχοποιήσουν και να καταστήσουν υπόπτους για μια τέτοια τραγωδία, ο υπουργός απάντησε:

«Οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Το ίδιο, επίσης, στο πλαίσιο του συντάγματος, και οι ανακριτές και οι εισαγγελείς. Ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά. Και ο καθένας έχει τους δικούς του ισχυρισμούς. Αυτή είναι η δημοκρατία», τονίζοντας πως «το κράτος δικαίου λειτουργεί σωστά, με εγγυήσεις».

«Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να δολοφονεί»

Για την υπόθεση του Άργους, όπου ένας 20χρονος πυροβολήθηκε σε καταδίωξη από αστυνομικούς και έχασε τη ζωή του, ο υπουργός επανέλαβε πως «η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι για να δολοφονεί. Αυτή την καθαρή κουβέντα θέλω να πω και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες» και τόνισε πως «προφανώς, υπάρχουν κατηγορούμενοι και θα υπάρξει δίκη στην πορεία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος και για μας όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται, με αυτόν τον τρόπο. Τελεία και παύλα».

Για τις κάμερες στους αστυνομικούς ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε «περιμένουμε προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια την προκήρυξη του διαγωνισμού για να βάλουμε στο σώμα των αστυνομικών που επιχειρούν και σε ορισμένα περιπολικά τις κάμερες. Δυστυχώς, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας και εδώ και στην Ευρώπη, με μεγάλες καθυστερήσεις».

Για τις συλλήψεις για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα ο υπουργός αρχικά συνεχάρη τους αστυνομικούς και στη συνέχεια ανέφερε πως «είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση. Δεν ξέρω αν είχαν σκοπό να δολοφονήσουν τους ανθρώπους». Επίσης, τόνισε πως θα συλληφθούν όλοι οι υπαίτιοι.

Τέλος, για την επίθεση στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά, ο υπουργός ανέφερε πως «είναι γνωστοί στα Χανιά. Είναι οι ένοικοι της κατάληψη της Rosa Nera, την οποία την είχαμε εκκενώσει, αλλά δυστυχώς επανήλθαν, διότι δεν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του κτιρίου. Αλλά και αυτοί θα συλληφθούν τις επόμενες ημέρες».

- sofokleous10.gr

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