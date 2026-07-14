Ψηφιακό ευρώ: 36 πάροχοι πληρωμών στο πιλοτικό πρόγραμμα – Συμμετέχει και η Ελλάδα

Η Revolut Bank UAB, η UniCredit και η Deutsche Bank είναι μεταξύ των 36 παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ψηφιακού ευρώ, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Revolut Bank UAB, η UniCredit και η Deutsche Bank είναι μεταξύ των 36 παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ψηφιακού ευρώ, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των συνεχιζόμενων προπαρασκευαστικών εργασιών για την πιθανή έκδοση ενός ψηφιακού ευρώ και αναμένεται να ξεκινήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 για περίοδο 12 μηνών.

Νέος CEO της Revolut Bank UAB ο πρώην CEO της Chase UK

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Μάρτιο του 2026, η ΕΚΤ έλαβε περισσότερες από 50 αιτήσεις από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, γεγονός που αντικατοπτρίζει το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή της αγοράς. Οι αιτούντες αξιολογήθηκαν με βάση ένα σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Όπως σημειώνει η ΕΚΤ, οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και μη τραπεζικών παρόχων υπηρεσιών, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών μοντέλων και μεγεθών και προσφέρουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη, εξασφαλίζοντας ένα ποικίλο περιβάλλον δοκιμών και μάθησης για το ψηφιακό ευρώ.

«Το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για το πιλοτικό πρόγραμμα δείχνει την ετοιμότητα του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχει ενεργά και να προχωρήσει γρήγορα στο έργο του ψηφιακού ευρώ για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τοπίου πληρωμών», δήλωσε ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ο οποίος προεδρεύει της Ειδικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ.

«Προσβλέπουμε σε βαθύτερη συμμετοχή καθώς συνεργαζόμαστε και μαθαίνουμε μαζί με τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού ευρώ», τόνισε.

Beta έκδοση

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει μια beta έκδοση του ψηφιακού ευρώ. Θα είναι λειτουργικά και τεχνικά κοντά στο ψηφιακό ευρώ, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, αλλά δεν θα έχει την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος.

Ορισμένοι από τους επιλεγμένους παρόχους – γνωστοί ως διανομείς παρόχων υπηρεσιών πληρωμών – θα δώσουν στο προσωπικό του Ευρωσυστήματος πρόσβαση σε δοκιμαστικές υπηρεσίες ψηφιακού ευρώ, όπως η δημιουργία του δοκιμαστικού ψηφιακού λογαριασμού ευρώ και η πληρωμή. Άλλες παρόχοι, γνωστοί ως αποδέκτες παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, θα εξυπηρετούν επιλεγμένους εμπόρους και θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν δοκιμαστικές πληρωμές ευρώ. Ορισμένοι πάροχοι θα διαδραματίζουν διττό ρόλο απόκτησης και διανομής.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ΕΚΤ και σε 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία. Το πιλοτικό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη ότι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) μπορούν να παρέχουν πιλοτικές υπηρεσίες σε χώρες εκτός από αυτήν στην οποία είναι εγκατεστημένοι.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν προσωπικό από την ΕΚΤ και τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες, καθώς και έμποροι ηλεκτρονικού εμπορίου και έμποροι που προσφέρουν καθημερινές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις τους (π.χ. καφετέριες και εστιατόρια).

Το προσωπικό των κεντρικών τραπεζών που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιεί ψηφιακές πληρωμές σε ευρώ σε beta έκδοση από άτομο σε άτομο (τόσο online όσο και offline) και από άτομο σε επιχείρηση (τόσο στο φυσικό σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του σημείου πώλησης λογισμικού, όσο και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω κινητού).

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης στη βελτίωση του σχεδιασμού του ψηφιακού ευρώ και της εμπειρίας χρήστη. Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο θα δημοσιεύονται τακτικά στην ειδική ιστοσελίδα της ΕΚΤ για το πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιακού ευρώ.