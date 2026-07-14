Allwyn: Το Χρηματιστήριο ανέβαινε, η μετοχή έμενε πίσω – Η απόκλιση που έφθασε σχεδόν τις 8 μονάδες

Το πραγματικό πρόβλημα της μετοχής της Allwyn δεν βρίσκεται σε μια μακροχρόνια κατάρρευση ούτε καν στη συνολική της εικόνα από την αρχή του 2026. Βρίσκεται σε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο και χρηματιστηριακά αποκαλυπτικό χρονικό διάστημα: από τα μέσα Ιουνίου και μετά.

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Είναι η περίοδος κατά την οποία το Χρηματιστήριο Αθηνών επιτάχυνε, ο Γενικός Δείκτης πέρασε πάνω από τις 2.500 μονάδες και έφθασε έως την περιοχή των 2.560 μονάδων, αλλά η Allwyn δεν κατάφερε να ακολουθήσει.

Η σύγκριση είναι σχεδόν χειρουργική.

Στις 12 Ιουνίου, την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις 13 Ιουνίου, η Allwyn έκλεινε στα 13,93 ευρώ και ο Γενικός Δείκτης στις 2.421,69 μονάδες. Στις 13 Ιουλίου, έναν μήνα αργότερα, η Allwyn βρισκόταν στα 13,52 ευρώ, δηλαδή 2,94% χαμηλότερα, ενώ ο Γενικός Δείκτης είχε ανέβει στις 2.512,07 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 3,73%. Η καθαρή σχετική υποαπόδοση της μετοχής έφθασε έτσι τις 6,68 ποσοστιαίες μονάδες.

Και μάλιστα αυτή είναι η εικόνα μετά τη μικρή ανάκαμψη της Allwyn στις 13 Ιουλίου. Στις 10 Ιουλίου, η απόκλιση είχε γίνει ακόμη μεγαλύτερη: η μετοχή βρισκόταν στα 13,36 ευρώ, έχοντας χάσει 4,09% από τις 12 Ιουνίου, την ώρα που ο Γενικός Δείκτης εξακολουθούσε να βρίσκεται 3,78% υψηλότερα. Η σχετική υστέρηση είχε φθάσει τότε στις 7,87 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο μήνας της απόκλισης

Ημερομηνία Allwyn Απόδοση από 12/6 Γενικός Δείκτης Απόδοση από 12/6 Σχετική απόκλιση 12/6 €13,93 0,00% 2.421,69 0,00% 0,00 π.μ. 22/6 €13,63 -2,15% 2.501,13 +3,28% -5,43 π.μ. 30/6 €13,92 -0,07% 2.459,77 +1,57% -1,64 π.μ. 3/7 €14,23 +2,15% 2.537,23 +4,77% -2,62 π.μ. 7/7 €14,16 +1,65% 2.541,99 +4,97% -3,32 π.μ. 10/7 €13,36 -4,09% 2.513,22 +3,78% -7,87 π.μ. 13/7 €13,52 -2,94% 2.512,07 +3,73% -6,68 π.μ.

Οι ημερήσιες τιμές της Allwyn δείχνουν ότι η μετοχή κινήθηκε από τα €13,93 της 12ης Ιουνίου έως τα €14,225 στις 3 Ιουλίου, πριν υποχωρήσει απότομα στα €13,36 στις 10 Ιουλίου και ανακάμψει στα €13,52 στις 13 Ιουλίου. Αντίθετα, ο Γενικός Δείκτης διατήρησε το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου που είχε προηγηθεί.

Πρώτη φάση: Η αγορά ξεκινά το ράλι – η Allwyn γυρίζει προς τα πίσω

Το πρώτο προειδοποιητικό σήμα εμφανίζεται αμέσως.

Από τις 12 έως τις 22 Ιουνίου, ο Γενικός Δείκτης ανεβαίνει από τις 2.421,69 στις 2.501,13 μονάδες. Πρόκειται για άνοδο περίπου 3,3% σε λίγες συνεδριάσεις.

Η Allwyn, αντί να συμμετάσχει στην κίνηση, υποχωρεί από τα 13,93 στα 13,63 ευρώ.

Δηλαδή, ενώ η αγορά κερδίζει 3,3%, η μετοχή χάνει 2,2%.

Μέσα σε μόλις δέκα ημερολογιακές ημέρες ανοίγει μια ψαλίδα μεγαλύτερη των 5,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Αυτό είναι το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο σημάδι. Σε μια ισχυρή ανοδική αγορά, μια μετοχή υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν χρειάζεται να υποχωρεί έντονα για να προβληματίσει. Αρκεί να μην ανεβαίνει.

Όταν ο δείκτης πραγματοποιεί νέα υψηλά και μια μεγάλη μετοχή μένει στάσιμη ή υποχωρεί, δημιουργείται αρνητική σχετική ισχύς. Τα κεφάλαια που κυνηγούν momentum κατευθύνονται αλλού. Η απόσταση μεγαλώνει και η ίδια η υποαπόδοση αρχίζει να αυτοτροφοδοτείται.

Αυτό συνέβη στην Allwyn.

Η αγορά αγόραζε το ελληνικό story, αλλά δεν αγόραζε με την ίδια ένταση το story της Allwyn.

Δεύτερη φάση: Η προσπάθεια επιστροφής που δεν έγινε ποτέ πραγματικό breakout

Στο τέλος Ιουνίου και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, η μετοχή προσπάθησε να αντιδράσει.

Από τα €13,63 της 22ας Ιουνίου ανέβηκε ξανά προς τα €14 και στις 3 Ιουλίου έκλεισε στα €14,225. Στις 6 Ιουλίου έφθασε ενδοσυνεδριακά έως τα €14,45, χωρίς όμως να κατορθώσει να κρατήσει τη διάσπαση, ενώ στις 7 Ιουλίου έκλεισε στα €14,16.

Εδώ βρίσκεται η δεύτερη μεγάλη διαφορά με τον Γενικό Δείκτη.

Ο Γενικός Δείκτης, όταν έσπασε τις 2.500 μονάδες, κατάφερε να κινηθεί έως τις 2.560 μονάδες. Δηλαδή το breakout της αγοράς είχε συνέχεια.

Η Allwyn, αντίθετα, επιχείρησε τη δική της διάσπαση πάνω από τα €14,20–€14,40, αλλά δεν βρήκε συνέχεια.

Αυτό τεχνικά είναι πολύ σημαντικό.

Η μετοχή δεν κατέρρευσε αμέσως. Απλώς κάθε ανοδική προσπάθεια συναντούσε προσφορά.

Οι αγοραστές υπήρχαν, αλλά δεν είχαν αρκετή δύναμη για να δημιουργήσουν νέο ανοδικό trend.

Και όταν μια μετοχή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει νέα υψηλά μέσα σε μια αγορά η οποία πραγματοποιεί νέα υψηλά, η σχετική της αδυναμία γίνεται ακόμη πιο εμφανής.

Το πιο αποκαλυπτικό σημείο: Στις 7 Ιουλίου η αγορά είχε κερδίσει σχεδόν 5% – η Allwyn μόλις 1,65%

Στις 7 Ιουλίου η εικόνα ήταν πλέον καθαρή.

Σε σχέση με τις 12 Ιουνίου:

ο Γενικός Δείκτης είχε κερδίσει 4,97% ,

, η Allwyn μόλις 1,65%.

Ακόμη και πριν από τη μεγάλη πτώση της μετοχής στις επόμενες συνεδριάσεις, είχε ήδη δημιουργηθεί υστέρηση 3,32 ποσοστιαίων μονάδων.

Άρα, η απόκλιση δεν δημιουργήθηκε μόνο λόγω της πτώσης της 8ης και 9ης Ιουλίου.

Η μετοχή είχε ήδη χάσει το ράλι.

Η μεγάλη διόρθωση απλώς έκανε το πρόβλημα εμφανές σε όλους.

Τρίτη φάση: Η αγορά διορθώνει – η Allwyn πέφτει πολύ περισσότερο

Το πραγματικό πλήγμα ήρθε μεταξύ 7 και 10 Ιουλίου.

Η Allwyn:

7 Ιουλίου: €14,16

8 Ιουλίου: €13,67

9 Ιουλίου: €13,35

10 Ιουλίου: €13,36

Σε τρεις συνεδριάσεις η μετοχή έχασε περίπου 5,65%.

Την ίδια περίοδο ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε από τις 2.541,99 στις 2.513,22 μονάδες, δηλαδή περίπου 1,1%.

Αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο:

Όταν η αγορά ανέβαινε, η Allwyn ανέβαινε λιγότερο. Όταν η αγορά διόρθωσε, η Allwyn έπεσε πολύ περισσότερο.

Αυτό είναι το χειρότερο δυνατό βραχυπρόθεσμο μοτίβο σχετικής συμπεριφοράς.

Σε μια ισχυρή μετοχή συμβαίνει συνήθως το αντίθετο: συμμετέχει με μεγαλύτερη ένταση στις ανόδους και διορθώνει λιγότερο στις πτώσεις.

Η Allwyn έκανε ακριβώς το ανάποδο.

Η μεγάλη εικόνα σε μία φράση

Από τις 12 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου:

ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε 3,73%, ενώ η Allwyn έχασε 2,94%.

Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής που επέλεξε τη συγκεκριμένη μετοχή αντί για ένα χαρτοφυλάκιο που ακολουθούσε τον Γενικό Δείκτη βρέθηκε περίπου 6,7 ποσοστιαίες μονάδες πίσω μέσα σε έναν μήνα.

Στο χειρότερο σημείο, στις 10 Ιουλίου, η διαφορά είχε φθάσει σχεδόν τις 8 ποσοστιαίες μονάδες.

Για μια μετοχή υψηλής κεφαλαιοποίησης και μάλιστα μέσα σε bull market, η απόκλιση αυτή είναι σημαντική.

Το παράδοξο: Η εταιρεία αγόραζε τη μετοχή της, αλλά η αγορά συνέχιζε να πουλά

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη περίοδος συνέπεσε με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της ίδιας της Allwyn.

Η εταιρεία ξεκίνησε πρόγραμμα επαναγοράς έως 150 εκατ. ευρώ και μεταξύ 9 και 16 Ιουνίου αγόρασε 565.626 μετοχές έναντι περίπου €7,78 εκατ.

Ακολούθησαν:

634.192 μετοχές μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου, συνολικής αξίας περίπου €8,96 εκατ. ,

μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου, συνολικής αξίας περίπου , ακόμη 698.166 μετοχές μεταξύ 6 και 10 Ιουλίου, αξίας περίπου €9,71 εκατ.

Και όμως, ακριβώς την εβδομάδα 6–10 Ιουλίου, κατά την οποία η εταιρεία αγόραζε σχεδόν €10 εκατ. δικών της μετοχών, η τιμή υποχώρησε από τα €14,175 στα €13,36.

Αυτό είναι ίσως το πιο βαρύ βραχυπρόθεσμο μήνυμα του ταμπλό.

Η επαναγορά δημιουργούσε μια πρόσθετη πηγή ζήτησης.

Παρά ταύτα, η προσφορά τίτλων ήταν αρκετή ώστε η μετοχή να χάσει έδαφος.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τα δημόσια στοιχεία ποιοι ακριβώς πωλούσαν και γιατί. Η εύλογη χρηματιστηριακή ερμηνεία, όμως, είναι ότι η αγορά απορροφούσε το buyback χωρίς να δημιουργείται ανοδικό momentum.

Με απλά λόγια: υπήρχαν αρκετοί πρόθυμοι πωλητές για να καλύψουν ακόμη και τη συστηματική ζήτηση της ίδιας της εταιρείας.

Γιατί έχασε η Allwyn αυτό το κομμάτι της ανόδου

Η απάντηση δεν φαίνεται να είναι ένα μοναδικό αρνητικό γεγονός.

Δεν υπήρξε ένα συγκεκριμένο profit warning ή μια ανακοίνωση που να δικαιολογεί από μόνη της την απόκλιση.

Πρόκειται περισσότερο για συνδυασμό παραγόντων.

Πρώτον, rotation κεφαλαίων. Το τελευταίο σκέλος της ανόδου του Χρηματιστηρίου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε τράπεζες, ενέργεια, υποδομές και επιλεγμένα κυκλικά blue chips. Η σύνθεση του Γενικού Δείκτη δείχνει ότι οι τράπεζες έχουν πολύ μεγαλύτερη συνολική βαρύτητα, ενώ η Allwyn έχει συμμετοχή περίπου 2,85%.

Δεύτερον, απουσία νέου καταλύτη. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν ισχυρά, με αύξηση καθαρών εσόδων 21% και adjusted EBITDA 24%, αλλά η αγορά είχε ήδη λάβει αυτή την πληροφορία στις αρχές Ιουνίου. Από εκεί και μετά χρειαζόταν ένας νέος λόγος για να πληρώσει υψηλότερες τιμές.

Τρίτον, η περιοχή των €14,20–€14,45 λειτούργησε ως ζώνη προσφοράς. Κάθε προσπάθεια διάσπασης συνάντησε πωλητές. Η αδυναμία δημιουργίας νέου υψηλού μετατράπηκε σταδιακά σε τεχνική επιδείνωση.

Τέταρτον, η ίδια η υποαπόδοση άρχισε να γίνεται πρόβλημα. Όταν οι διαχειριστές κεφαλαίων βλέπουν μια αγορά να ανεβαίνει και μία μετοχή να μένει πίσω, η μετοχή χάνει momentum. Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές μετακινούνται στους τίτλους που ήδη υπεραποδίδουν.

Το κρίσιμο συμπέρασμα

Η Allwyn δεν έχασε απλώς μερικές συνεδριάσεις.

Έχασε μια ολόκληρη χρηματιστηριακή φάση.

Από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου, η αγορά έστειλε ένα καθαρό μήνυμα:

ο Γενικός Δείκτης είχε αγοραστές σε κάθε διόρθωση και συνέχιζε να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα.

Η Allwyn είχε αγοραστές – ακόμη και την ίδια την εταιρεία μέσω του buyback – αλλά είχε και αρκετή προσφορά ώστε να μην μπορεί να ακολουθήσει.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι:

δεν συμμετείχε πλήρως στην άνοδο,

απέτυχε να διασπάσει πειστικά την περιοχή των €14,20–€14,45,

και όταν ήρθε η διόρθωση της αγοράς, υποχώρησε δυσανάλογα περισσότερο.

Αυτός είναι ο ορισμός της αρνητικής σχετικής ισχύος.

Η κρίσιμη περιοχή πλέον είναι σαφής.

Πάνω από τα €14,20–€14,45, η μετοχή θα μπορούσε να αρχίσει να κλείνει την απόσταση που έχει δημιουργηθεί έναντι της αγοράς.

Όσο όμως παραμένει χαμηλότερα και ιδιαίτερα όσο κινείται κοντά στα €13,30–€13,50, το τελευταίο κεφάλαιο της χρηματιστηριακής της ιστορίας παραμένει ένα:

Και για τους μετόχους της, η απώλεια δεν είναι μόνο η πτώση της τιμής.

Είναι κυρίως η άνοδος που δεν κέρδισαν.