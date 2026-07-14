Alpha Bank: Online αγορές με ένα κλικ – Πώς λειτουργεί το νέο Visa Click to Pay

Έναν νέο τρόπο ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών αγορών φέρνει στην ελληνική αγορά η Alpha Bank, η οποία, σε συνεργασία με τη Visa, διαθέτει στους πελάτες της την υπηρεσία Click to Pay.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η Alpha Bank είναι η πρώτη στην ελληνική αγορά που προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία στους κατόχους χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa, με στόχο να κάνει τις online αγορές ταχύτερες και ασφαλέστερες.

Η βασική αλλαγή για τον καταναλωτή είναι απλή: αντί να πληκτρολογεί κάθε φορά τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τα υπόλοιπα στοιχεία πληρωμής, μπορεί να ολοκληρώνει την αγορά του επιλέγοντας την αποθηκευμένη κάρτα του μέσω της υπηρεσίας Click to Pay.

Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Τι είναι το Click to Pay

Το Click to Pay επιχειρεί να μεταφέρει στις ηλεκτρονικές αγορές την ευκολία που έφεραν οι ανέπαφες συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα.

Η λογική του συστήματος είναι ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να εισάγει επανειλημμένα τα πλήρη στοιχεία της κάρτας του κάθε φορά που πραγματοποιεί μια αγορά σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που υποστηρίζει την υπηρεσία.

Αφού ενεργοποιήσει το Click to Pay στην κάρτα του μέσω του web banking ή του mobile banking της Alpha Bank, κατά το στάδιο της πληρωμής ο χρήστης καταχωρεί το - του, επιλέγει την κάρτα με την οποία επιθυμεί να πληρώσει και ολοκληρώνει τη συναλλαγή.

Στην πράξη, η διαδικασία του checkout περιορίζεται σε λιγότερα βήματα, γεγονός που μπορεί να μειώσει τις καθυστερήσεις αλλά και τις εγκαταλειμμένες συναλλαγές κατά το τελικό στάδιο μιας online αγοράς.

Πώς προστατεύονται τα στοιχεία της κάρτας

Κεντρικό στοιχείο της υπηρεσίας είναι η τεχνολογία tokenization.

Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, τα πραγματικά στοιχεία της κάρτας δεν χρειάζεται να μεταδίδονται αυτούσια στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Αντί για τον πραγματικό αριθμό της κάρτας, χρησιμοποιείται ένα κρυπτογραφημένο ψηφιακό αναγνωριστικό, ή «token», το οποίο αντιστοιχεί στην κάρτα για τη συγκεκριμένη διαδικασία πληρωμής.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η έκθεση των πραγματικών στοιχείων της κάρτας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η Alpha Bank αναφέρει ότι η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου απάτης και προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η σημασία της συγκεκριμένης λειτουργίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών συναλλαγών μεταφέρεται στο διαδίκτυο.

Ο καταναλωτής καλείται σήμερα να πραγματοποιεί αγορές σε δεκάδες διαφορετικές ιστοσελίδες και εφαρμογές. Όσο περισσότερες φορές εισάγονται τα στοιχεία μιας κάρτας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ανάγκη για συστήματα που περιορίζουν τη διακίνηση των πραγματικών στοιχείων πληρωμής.

Πώς ενεργοποιείται η υπηρεσία

Η διαδικασία ενεργοποίησης, σύμφωνα με την Alpha Bank, πραγματοποιείται μέσω του web banking ή του mobile banking.

Ο κάτοχος επιλέγει την κάρτα Visa που επιθυμεί να συνδέσει με την υπηρεσία Click to Pay και ολοκληρώνει την ενεργοποίηση μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας.

Στη συνέχεια, όταν πραγματοποιεί αγορά σε ηλεκτρονικό κατάστημα που υποστηρίζει το Click to Pay:

καταχωρεί το - του,

επιλέγει την αποθηκευμένη κάρτα Visa,

και ολοκληρώνει την πληρωμή.

Η υπηρεσία αφορά κατόχους:

χρεωστικών καρτών Visa της Alpha Bank,

πιστωτικών καρτών Visa,

προπληρωμένων καρτών Visa.

Η μάχη μεταφέρεται στο checkout

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών: τη σταδιακή εξαφάνιση της χειροκίνητης πληκτρολόγησης των στοιχείων της κάρτας.

Οι καταναλωτές έχουν πλέον εξοικειωθεί με τις ανέπαφες πληρωμές στα φυσικά καταστήματα και με τα ψηφιακά πορτοφόλια στα κινητά τηλέφωνα. Το επόμενο πεδίο ανταγωνισμού είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοράς στο διαδίκτυο.

Για τις τράπεζες και τα διεθνή δίκτυα πληρωμών, το ζητούμενο είναι διπλό.

Από τη μία πλευρά, πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος που χρειάζεται ο χρήστης για να ολοκληρώσει μια αγορά.

Από την άλλη, η ευκολία δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος της ασφάλειας.

Το Click to Pay επιχειρεί να συνδυάσει αυτά τα δύο στοιχεία: λιγότερα βήματα για τον πελάτη και μικρότερη έκθεση των πραγματικών στοιχείων της κάρτας.

«Ένα -, ένα κλικ»

Ο Παναγιώτης Διβρίωτης, Head of Retail Lending Products της Alpha Bank, σημειώνει ότι στόχος της νέας υπηρεσίας είναι οι ηλεκτρονικές αγορές να γίνουν τόσο απλές όσο μια ανέπαφη πληρωμή.

Όπως αναφέρει, η λογική του συστήματος συνοψίζεται σε μια απλή διαδικασία: ο χρήστης εισάγει το - του, επιλέγει την κάρτα του και ολοκληρώνει την αγορά.

Από την πλευρά της Visa, ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της εταιρείας στην Ελλάδα, επισημαίνει ότι οι καταναλωτές αναμένουν πλέον μια πιο εύκολη και ομαλή εμπειρία πληρωμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση της τεχνολογίας tokenization καταργεί την ανάγκη για συνεχή χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας και παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια των online αγορών.

Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

Για τον μέσο χρήστη, η βασική αλλαγή δεν βρίσκεται σε κάποια νέα τραπεζική λειτουργία που πρέπει να μάθει από την αρχή.

Αντίθετα, βρίσκεται στην απλοποίηση μιας διαδικασίας που σήμερα επαναλαμβάνεται καθημερινά: την πληρωμή στο τελευταίο στάδιο μιας ηλεκτρονικής αγοράς.

Η δυνατότητα να μην πληκτρολογούνται ξανά και ξανά τα στοιχεία της κάρτας μπορεί να κάνει τις συναλλαγές πιο γρήγορες, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται από κινητό τηλέφωνο, όπου η εισαγωγή μεγάλων αριθμών και στοιχείων είναι περισσότερο χρονοβόρα.

Παράλληλα, η χρήση token αντί των πραγματικών στοιχείων της κάρτας περιορίζει την ανάγκη διακίνησης ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το κατά πόσο το Click to Pay θα αποκτήσει ευρεία χρήση θα εξαρτηθεί βεβαίως και από το πόσα ηλεκτρονικά καταστήματα θα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής.

Ωστόσο, η κίνηση της Alpha Bank δείχνει προς μια σαφή κατεύθυνση: το επόμενο στάδιο των ψηφιακών πληρωμών δεν θα αφορά μόνο το πού πληρώνουμε, αλλά και το πόσο γρήγορα, απλά και με πόση ασφάλεια ολοκληρώνουμε κάθε συναλλαγή.

Μετά την επανάσταση των ανέπαφων πληρωμών στα φυσικά καταστήματα, η αντίστοιχη μάχη μεταφέρεται πλέον στο ψηφιακό checkout.