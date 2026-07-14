bank-of-america:-Εκτίναξη-κερδών-με-ώθηση-από-τις-αγορές-και-το-κύμα-εξαγορών

Εντυπωσιακή αύξηση κερδών κατέγραψε η Bank of America το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η έντονη μεταβλητότητα στις αγορές και η αναζωπύρωση της δραστηριότητας στις συγχωνεύσεις και εξαγορές έδωσαν ισχυρή ώθηση τόσο στις χρηματιστηριακές όσο και στις επενδυτικές τραπεζικές εργασίες.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 70%, φτάνοντας τα 3,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

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Παράλληλα, τα έσοδα από τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, νομίσματα και επιτόκια) αυξήθηκαν σχεδόν 9%, στα 3,5 δισ. δολάρια, επίσης πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς.

Αναζωπύρωση των συμφωνιών

Η επιστροφή των μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών ενίσχυσε σημαντικά και την επενδυτική τραπεζική.

Τα συνολικά έσοδα της μονάδας ανήλθαν στα 2,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας αισθητά τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, ενώ οι αμοιβές από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συγχωνεύσεις και εξαγορές εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 68%, στα 558 εκατ. δολάρια.

Ισχυρή ήταν και η δραστηριότητα στις αγορές κεφαλαίου, με τα έσοδα από αναδοχές εκδόσεων μετοχών να διαμορφώνονται στα 535 εκατ. δολάρια και από εκδόσεις ομολόγων στο 1,1 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας και στις δύο περιπτώσεις τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Bank of America συγκαταλέγεται στις τράπεζες που συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή της SpaceX, τη μεγαλύτερη IPO που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, μαζί με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις

Η ισχυρή επίδοση στις αγορές μεταφράστηκε και σε καλύτερα από τα αναμενόμενα συνολικά αποτελέσματα.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,21 δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 1,12 δολάρια.

Την ίδια ώρα, τα καθαρά έσοδα από τόκους –η βασική πηγή εσόδων των τραπεζών από τη διαφορά μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων– αυξήθηκαν κατά 9%, αγγίζοντας σχεδόν τα 16 δισ. δολάρια, επίσης υψηλότερα από τις προβλέψεις.

«Ανθεκτικοί» καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Μπράιαν Μόινιχαν, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρηματικές συμφωνίες συνεχίζουν να αυξάνονται και ότι η ζήτηση για τραπεζικό δανεισμό ενισχύεται.

«Οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές και ο εμπορικός δανεισμός έχει επιταχυνθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά εξακολουθούν να εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν και τη μεταβλητότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ιδιωτικές αγορές κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα της Bank of America έρχονται να επιβεβαιώσουν την εικόνα που διαμορφώνεται φέτος στη Wall Street, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να επωφελούνται από την έντονη δραστηριότητα στις αγορές και την επανεκκίνηση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών, συνεχίζοντας έναν ιδιαίτερα ισχυρό κύκλο κερδοφορίας.