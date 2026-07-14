bloomberg:-Σε-προχωρημένες-συζητήσεις-για-εξαγoρά-της-delivery-herο-η-uber

Η Uber συζητά μια πιθανή προσφορά περίπου 40 ευρώ ανά μετοχή για τον γερμανικό όμιλο, που θα αποτιμούσε την Delivery Hero σε περισσότερα από 12 δισ. ευρώ.

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Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Delivery Hero βρίσκεται η Uber, σε μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον γίγαντα των μεταφορών να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα την αντίπαλό της, DoorDash εκτός ΗΠΑ.

Η γερμανική εταιρεία διανομής φαγητού, με έδρα το Βερολίνο, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Uber σχετικά με μια πιθανή εξαγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση την Τρίτη που δημοσίευμα του -.

Η Uber συζητά μια πιθανή προσφορά περίπου 40 ευρώ ανά μετοχή για τον γερμανικό όμιλο, που θα αποτιμούσε την Delivery Hero σε περισσότερα από 12 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η Uber έχει προσεγγίσει στο παρελθόν την Delivery Hero με μια προσφορά 33 ευρώ ανά μετοχή, αλλά οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι θα υπάρξει υψηλότερη τιμή για την ολοκλήρωση ενός deal. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ εταιρεία επενδύσεων Prosus NV κατέχει επίσης σημαντικό μερίδιο στην Delivery Hero.

Οποιαδήποτε συμφωνία είναι πιθανό να προσελκύσει έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Η Delivery Hero έχει παρουσία σε πάνω από 60 αγορές ενώ μαζί με την Uber δραστηριοποιύνται σε μέρη της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η Uber από το Σαν Φρανσίσκο, πραγματοποιεί εξαγορές στο εξωτερικό για να ενισχύσει τη θέση της διεθνώς, όπου οι ανταγωνιστές της, όπως η DoorDash, κάνουν παρόμοιες κινήσεις. Η διεθνής παρουσία της Delivery Hero θα έδινε στην Uber καλύτερη εικόνα των αγορών όπου βρίσκεται πίσω από την Wolt.