BofA: Στα 9,1 δισ. δολ. τα καθαρά κέρδη το δεύτερο τρίμηνο

Υποχωρεί η μετοχή της Bank of America πριν το άνοιγμα της Wall Street, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε αύξηση των κερδών ανά μετοχή στο δεύτερο τρίμηνο.

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Υποχωρεί η μετοχή της Bank of America πριν το άνοιγμα της Wall Street, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε αύξηση των κερδών ανά μετοχή στο δεύτερο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, η BofA σημείωσε καθαρά κέρδη 9,1 δισ. δολ., ή 1,21 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 90 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 36%. Η επίδοση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για 1,13 δολάρια, ανά LSEG.

Τα έσοδα από πωλήσεις και συναλλαγές της Bank of America ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, από 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα από μετοχές αυξήθηκαν κατά 70% στα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (Net Interest Income – NII), δηλαδή η διαφορά μεταξύ των εσόδων από τα δάνεια και των τόκων που καταβάλλονται στους καταθέτες, αυξήθηκαν κατά 9%, φθάνοντας τα 16 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η μετοχή της τράπεζας, η οποία έχει σημειώσει άνοδο περίπου 8% μέχρι στιγμής το 2026, σημειώνει πτώση 1,3% στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της Wall Street.

Οι παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές, αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

H Bank of America Securities ενήργησε ως συν-διαχειριστής βιβλίων για την IPPO ντεμπούτο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX του Έλον Μασκ, μια ιστορική είσοδο στην Wall Street.

Η τράπεζα ενήργησε επίσης ως οικονομικός σύμβουλος για την αμερικανική εταιρεία ενέργειας NextEra Energy και την συμφωνία ύψους 66,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά της Dominion Energy, η οποία ανακοινώθηκε τον Μάιο.

Οι συνολικές αμοιβές της από επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 50%, φθάνοντας τα 2,1 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο.

«Ήταν ένα εξαιρετικό τρίμηνο για τις επιχειρήσεις μας που αντιμετωπίζουν τις αγορές, με τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής να αυξάνονται κατά 50% σε ετήσια βάση. Βραχυπρόθεσμα, οι επενδύσεις παραμένουν ισχυρές και ο εμπορικός δανεισμός έχει αυξηθεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Brian Moynihan.