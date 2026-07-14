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    crediabank:-Σε-εξέλιξη-το-placement-για-τη-διάθεση-10%-του-μετοχικού-κεφαλαίου
    CrediaBank: Σε εξέλιξη το placement για τη διάθεση 10% του μετοχικού κεφαλαίου

    CrediaBank: Σε εξέλιξη το placement για τη διάθεση 10% του μετοχικού κεφαλαίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Άνοιξε, μετά το κλείσιμο της αγοράς, βιβλίο προσφορών για placement στη μετοχή της CrediaBank. Στόχος είναι να διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

    Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματευόταν την Τρίτη λίγο κάτω από τα 1,1 ευρώ. Πωλητής φέρεται να είναι η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου), που κατέχει μερίδιο 40,73%.

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    Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο) κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας. Ανάδοχοι του διεθνούς βιβλίου είναι η UBS και η Morgan Stanley, ανάδοχος του ελληνικού βιβλίου είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή.

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