crediabank:-Σε-εξέλιξη-το-placement-για-τη-διάθεση-10%-του-μετοχικού-κεφαλαίου

Άνοιξε, μετά το κλείσιμο της αγοράς, βιβλίο προσφορών για placement στη μετοχή της CrediaBank. Στόχος είναι να διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή.
Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματευόταν την Τρίτη λίγο κάτω από τα 1,1 ευρώ. Πωλητής φέρεται να είναι η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου), που κατέχει μερίδιο 40,73%.
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Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο) κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας. Ανάδοχοι του διεθνούς βιβλίου είναι η UBS και η Morgan Stanley, ανάδοχος του ελληνικού βιβλίου είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή.
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