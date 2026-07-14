crediabank:-Στο-11,5%-η-διάθεση-ποσοστού-από-thrivest-λόγω-ισχυρής-ζήτησης

Υπενθυμίζεται ότι η Thrivest κατέχει ποσοστό 40,73% και το Υπερταμείο κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τελ. ενημέρωση 18:50

Σε placement μετοχών της CrediaBank αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ προχωρά η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου), σύμφωνα με πληροφορίες.

Το placement αφορούσε αρχικώς το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διενεργείται στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται P/TBV κοντά στο 2x, ήτοι αρκετά υψηλά. Ωστόσο, το το υψηλό ενδιαφέρον και οι σχεδόν δύο φορές υπερκάλυψη οδηγούν τους βασικούς μετόχους – πωλητές σε μεγαλύτερη μείωση θέσης, για το 11,5%.

Υπενθυμίζεται ότι η Thrivest κατέχει ποσοστό 40,73% και το Υπερταμείο κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας. Συνεπώς το ποσοστό της πρώτης αναμένεται να υποχωρήσει στο 29,2% σχεδόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναλλαγή απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές. Το ελληνικό βιβλίο διαχειρίζεται η Euroxx και Pantelakis, ενώ το διεθνές Morgan Stanley και UBS.