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    Tuesday, July 14
    crediabank:-Στο-11,5%-η-διάθεση-ποσοστού-από-thrivest-λόγω-ισχυρής-ζήτησης
    CrediaBank: Στο 11,5% η διάθεση ποσοστού από Thrivest λόγω ισχυρής ζήτησης

    CrediaBank: Στο 11,5% η διάθεση ποσοστού από Thrivest λόγω ισχυρής ζήτησης

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Υπενθυμίζεται ότι η Thrivest κατέχει ποσοστό 40,73% και το Υπερταμείο κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας.

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    Τελ. ενημέρωση 18:50

    Σε placement μετοχών της CrediaBank αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ προχωρά η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου), σύμφωνα με πληροφορίες.

    Το placement αφορούσε αρχικώς το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διενεργείται στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται P/TBV κοντά στο 2x, ήτοι αρκετά υψηλά. Ωστόσο, το το υψηλό ενδιαφέρον και οι σχεδόν δύο φορές υπερκάλυψη οδηγούν τους βασικούς μετόχους – πωλητές σε μεγαλύτερη μείωση θέσης, για το 11,5%.

    Υπενθυμίζεται ότι η Thrivest κατέχει ποσοστό 40,73% και το Υπερταμείο κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας. Συνεπώς το ποσοστό της πρώτης αναμένεται να υποχωρήσει στο 29,2% σχεδόν.

    Σύμφωνα με πληροφορίες η συναλλαγή απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές. Το ελληνικό βιβλίο διαχειρίζεται η Euroxx και Pantelakis, ενώ το διεθνές Morgan Stanley και UBS.

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