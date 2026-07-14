deutsche-bank:-Παγκόσμια-πρωτιά-για-την-Αθήνα-στις-αυξήσεις-των-ενοικίων

Η Αθήνα παραμένει μία από τις οικονομικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όμως οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με τους ταχύτερους ρυθμούς διεθνώς.

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Η Αθήνα παραμένει μία από τις οικονομικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όμως οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με τους ταχύτερους ρυθμούς διεθνώς. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση «Mapping the World’s Prices 2026» της Deutsche Bank, η οποία συγκρίνει το κόστος ζωής, τους μισθούς, την αγορά κατοικίας και την ποιότητα ζωής σε 69 πόλεις του κόσμου.

Η ελληνική πρωτεύουσα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις οικονομικότερες πόλεις του δείγματος σε απόλυτους όρους. Την ίδια στιγμή, όμως, βρίσκεται μεταξύ των πόλεων που καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις διεθνώς την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνοντας την ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς ακινήτων μετά την πολυετή κρίση.

Σύμφωνα με την κατάταξη της Deutsche Bank, η Αθήνα βρίσκεται στην 55η θέση μεταξύ 69 πόλεων ως προς τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές μετά φόρων. Ο μέσος καθαρός μισθός διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 1.300 δολάρια τον μήνα, αφήνοντας την ελληνική πρωτεύουσα αρκετά χαμηλότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πίσω από την Αθήνα βρίσκονται κυρίως πόλεις αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Πόλη του Μεξικού, το Σάο Πάολο, η Μπανγκαλόρ και το Κάιρο.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται όταν εξεταστεί η μεταβολή της τελευταίας δεκαετίας. Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η Αθήνα συγκαταλέγεται στις πόλεις με τη μεγαλύτερη αύξηση καθαρών αποδοχών από το 2016, ξεπερνώντας ακόμη και μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Κοπεγχάγη, η Φρανκφούρτη και το Λονδίνο. Παρά τη σημαντική αυτή βελτίωση, οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν αισθητά από τα επίπεδα των ανεπτυγμένων οικονομιών της Δυτικής Ευρώπης.

Περιορισμένο το διαθέσιμο εισόδημα μετά το ενοίκιο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο δείκτης διαθέσιμου εισοδήματος, ο οποίος αφαιρεί από τους μισθούς το κόστος ενοικίασης κατοικίας. Η Αθήνα κατατάσσεται στο χαμηλότερο τμήμα της λίστας, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη βελτίωση των αποδοχών, το κόστος στέγασης εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η Αθήνα συγκαταλέγεται στις οικονομικότερες πόλεις του δείγματος όσον αφορά το μηνιαίο ενοίκιο διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων στο κέντρο της πόλης, καταλαμβάνοντας περίπου την 60ή θέση της σχετικής κατάταξης. Ωστόσο, η μεταβολή της τελευταίας δεκαετίας είναι σημαντική. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Αθήνα βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την αύξηση των ενοικίων από το 2016, η οποία υπερβαίνει το 140%, ξεπερνώντας πόλεις όπως η Πόλη του Μεξικού, το Ριάντ, η Λισαβόνα, η Πράγα και η Βαρσοβία. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μεγάλη πίεση που έχει δεχθεί η ελληνική αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια, λόγω της περιορισμένης προσφοράς, της επιστροφής της ζήτησης και της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας.

Αγορά ακινήτων

Παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ετών, η Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται στην 55η θέση ως προς την τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο της πόλης, με μέση τιμή περίπου 4.000 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Η απόσταση από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου παραμένει μεγάλη, καθώς στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται το Χονγκ Κονγκ, η Ζυρίχη, η Σεούλ, η Σιγκαπούρη και η Γενεύη, ενώ ακόμη και ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Πράγα, η Μαδρίτη, η Λισαβόνα και το Δουβλίνο εμφανίζουν υψηλότερες τιμές.

Ωστόσο, όταν εξεταστεί η μεταβολή από το 2016, η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά. Η Αθήνα καταγράφει την τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές κατοικιών διεθνώς, πίσω μόνο από τη Βουδαπέστη, τη Μανίλα και την Πράγα. Ξεπερνά μάλιστα πόλεις όπως το Ριάντ, η Σεούλ, η Βαρσοβία και το Τελ Αβίβ, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά ακινήτων συγκαταλέγεται πλέον στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες του κόσμου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια θεαματική ανάκαμψη της ελληνικής κτηματαγοράς μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Παρότι οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές, ο ρυθμός αύξησής τους είναι από τους υψηλότερους που καταγράφει η Deutsche Bank.

Ποιότητα ζωής: Η Αθήνα στην τελευταία θέση

Στον σύνθετο δείκτη ποιότητας ζωής της Deutsche Bank, ο οποίος συνδυάζει οκτώ διαφορετικές παραμέτρους –από την αγοραστική δύναμη και την ασφάλεια μέχρι την υγεία, το κόστος ζωής, την προσιτότητα της κατοικίας, τις μετακινήσεις, τη ρύπανση και το κλίμα– η Αθήνα καταλαμβάνει την τελευταία θέση. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται το Λουξεμβούργο, η Κοπεγχάγη και το Άμστερνταμ.

Οι επιμέρους δείκτες δείχνουν ότι το ισχυρότερο πλεονέκτημα της Αθήνας παραμένει το κλίμα, όπου καταλαμβάνει τη 12η θέση διεθνώς. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι επιδόσεις στην υγειονομική περίθαλψη (63η), στην αγοραστική δύναμη (57η) και στην ασφάλεια (52η). Καλύτερη είναι η εικόνα στο κόστος ζωής (29η), στους χρόνους μετακίνησης (31η) και στον δείκτη τιμών κατοικίας προς εισόδημα (44η), γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ετών, η Αθήνα εξακολουθεί να είναι οικονομικότερη από πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.