elvalhalcor:-Ξεκινά-σήμερα-η-δημόσια-προσφορά-για-ΑΜΚ-με-στόχο-την-άντληση-250-εκατ.-ευρώ

Ξεκινά σήμερα η διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

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Ξεκινά σήμερα η διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με μέγιστη τιμή διάθεσης 4,86 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς:

(a) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), δυνάμει εγγράφου γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο βα) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(b) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων «ειδικών θεσμικών επενδυτών» όπως ορίζονται από, και βασιζόμενοι στον, Κανόνα 144Α (Rule 144A) βάσει του Securities Act των ΗΠΑ του 1933, όπως ισχύει (η «Διεθνής Προσφορά» ή η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η κατανομή των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE θα ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές και από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., AΧΙΑ Ventures Group Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών») και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank Α.Ε. θα ενεργήσουν ως συνδιαχειριστές (οι «Συνδιαχειριστές», και από κοινού με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι «Διαχειριστές»). Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Έκδοσης, ενώ οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., AΧΙΑ Ventures Group Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Τοποθέτησης, και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Τοποθετούντες.

Έως τις 16 Ιουλίου η περίοδος της δημόσιας προσφοράς

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας στις 14 Ιουλίου 2026 και λήγοντας στις 16 Ιουλίου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 Ιουλίου 2026 έως 16 Ιουλίου 2026) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστούν από την εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς. Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, έτσι ώστε κάθε τέτοιος Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί και στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβανομένης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στην Εταιρεία και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους τιμής προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, στο βαθμό που υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές.

Η απόφαση για την ΑΜΚ

Με την από 13.07.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 09.07.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 στοιχείο β’ του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 6, παρ. 2 περ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά ονομαστικό ποσό €29.250.000, διά της εκδόσεως έως και 75.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,39 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών και με στόχο την άντληση ποσού περίπου €250.000.000, συμπεριλαμβανομένου του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») (και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που παρείχε η από 09 Ιουλίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της Εταιρείας). Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, στον βαθμό που εφαρμόζεται (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) κάθε Νέας Μετοχής και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι, €0,39 ανά Νέα Μετοχή). Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο

(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι «Ιδιώτες Επενδυτές», οι «Ειδικοί Επενδυτές» και ο

«Κανονισμός», αντίστοιχα) μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους, κατά το πέρας της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας την 13.07.2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext SecuriƟes Athens Α.Ε. (η «Euronext SecuriƟes Athens»), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και

(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής

τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει, μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε «ειδικούς θεσμικούς επενδυτές» όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α (Rule 144A) και βάσει αυτού, 3 σύμφωνα με το United States SecuriƟes Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (RegulaƟon S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά» ή η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά θα διενεργηθούν παράλληλα, με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 14 Ιουλίου 2026 έως τις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στις 16 Ιουλίου 2026, η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί (είτε να συντμηθεί είτε να παραταθεί) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν διαβούλευσης με τους joint global coordinators της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»). Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens (το «Η.ΒΙ.Π.»). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, εκτός της 16.07.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Η «Viohalco S.A.» (η «Viohalco»), μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας, γνωστοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 13.07.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ανώτατη τιμή διάθεσης ανά μετοχή να οριστεί σε €4,86 (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»). H τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά το κλείσιμο του διεθνούς βιβλίου προσφορών, την ή περί την 17.07.2026, κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία δύναται να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής ή/και να προβεί σε καθοδήγηση τιμής (price guidance), που δεν θα υπερβαίνει τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην Συνδυασμένη Προσφορά. Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γενικά στοιχεία

Η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.») και την από 13.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την ΕΓΣ. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «AXIA VENTURES GROUP LTD», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»), ενώ οι «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»,

«BΕTA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» έχουν ορισθεί ως τοποθετούντες σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Τοποθετούντες»). Για να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») που διαχειρίζεται η Euronext SecuriƟes Athens και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext SecuriƟes Athens). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι, 75.000.000 Νέες Μετοχές. Η αίτηση εγγραφής είναι νομικά δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις εγγραφής καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής. Το αντίτιμο για την εγγραφή των επενδυτών για Νέες Μετοχές ισούται με τον αριθμό των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανεμηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Έγγραφο (όπως ορίζεται στην ενότητα «Διάθεση Εγγράφου» της παρούσας ανακοίνωσης). Εάν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη, βάσει των όρων συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιογράφων και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο ΣΑΤ (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext SecuriƟes Athens), ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ, περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext SecuriƟes Athens), τότε θα γίνεται αποδεκτή η πρώτη χρονικά εντολή. Κάθε αίτηση εγγραφής: (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, αναφέρει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext SecuriƟes Athens) στο ΣΑΤ όπου θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές, (β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext SecuriƟes Athens) ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Ιδίου ή Μερίδας Πελάτη (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext SecuriƟes Athens), αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (η «ΚΕΜ») (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext SecuriƟes Athens) (ως προς τους Ιδιώτες Επενδυτές) στο ΣΑΤ, (γ) περιλαμβάνει αίτημα συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα 5 Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 75.000.000 Νέες Μετοχές,

(δ) είναι νομικά δεσμευτική, και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της

περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Μετά την τελική κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται. Προκειμένου οι υφιστάμενοι, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή Νέων Μετοχών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Λογαριασμός Αξιογράφων στο ΣΑΤ τον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν Μετοχές κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της Euronext SecuriƟes Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που υφιστάμενος Μέτοχος τηρεί Μετοχές σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να εφαρμοσθεί Κατά Προτεραιότητα Κατανομή για τις Μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των Λογαριασμών Αξιογράφων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής επενδυτών, οι οποίοι είναι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για την εφαρμογή Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός αποδέχεται πλήρως την ευθύνη ότι θα διασφαλίσει την εφαρμογή της κατανομής των Νέων Μετοχών στους πελάτες του σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα υλοποιηθεί μέσω του Η.ΒΙ.Π. Οι επενδυτές που εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για Νέες Μετοχές μέσω των Μελών Η.Β.Ι.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) και των Συμμετεχόντων που τηρούν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ και οι οποίοι συνεργάζονται με Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.ΒΙ.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.Β.Ι.Π. και, σε κάθε περίπτωση που ένας εντολέας θελήσει να καταχωρήσει περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει, θα γίνεται αποδεκτή η πρώτη χρονικά εντολή. Οι Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών θα πρέπει να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, και εκτύπωση των στοιχείων ΣΑΤ από την Euronext SecuriƟes Athens. Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται, θα γίνονται αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι ποσό ίσο με το συνολικό ποσό της εγγραφής τους για τις Νέες Μετοχές έχει κατατεθεί, με μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο τίμημα σε κάθε είδους 6 τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των Ιδιωτών Επενδυτών ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μετά την κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Τοποθέτησης και τους Τοποθετούντες, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών, οι οποίες τελικώς θα επιμερισθούν σε έκαστο Ειδικό Επενδυτή που υπέβαλε εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτηση εγγραφής, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext SecuriƟes Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης και την κατανομή των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία εντός της ίδιας ημέρας. Οι Ειδικοί Επενδυτές δύνανται να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά. Διευκρινίζεται ότι Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δικαιούνται μόνον οι υφιστάμενοι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Εταιρείας να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό προνομιακής κατανομής Νέων Μετοχών, βάσει κριτηρίων, και στους Υφιστάμενους Μετόχους που θα εγγραφούν στη Διεθνή Προσφορά (βλ. αναλυτικά κατωτέρω). Για τους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές οι οποίοι θα εγγραφούν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα εφαρμόζεται η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αναφέρονται κατωτέρω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Οι Νέες Μετοχές έχουν αρχικά επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(α) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και

(β) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθούν στη Διεθνή Προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές, έχει την δυνατότητα να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 15% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Νέες Μετοχές που αρχικώς επιμερίστηκαν, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή τη Διεθνή Προσφορά, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε 7 αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 13.07.2026 αποφάσισε την εφαρμογή μηχανισμού Κατά Προτεραιότητα Κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΑΤ ή οι οποίοι ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της Εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext SecuriƟes Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής ως εξής:

(α) Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές (Ιδιώτες Επενδυτές ή Ειδικοί Επενδυτές), ήτοι υφιστάμενοι

μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής οι οποίοι θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά το πέρας της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 13.07.2026, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, οι οποίοι εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά

για Νέες Μετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και, κατά το μέρος που οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών δεν θα έχουν ικανοποιηθεί, θα προστεθούν στις εγγραφές που θα γίνουν από νέους εγγραφόμενους επενδυτές και θα ικανοποιούνται συμμέτρως, στον βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

(γ) Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε

επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.

(δ) Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους

επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.

(ε) Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος με τον μηχανισμό Κατά Προτεραιότητα

Κατανομής δύναται να εφαρμοστεί και στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβανομένων επίσης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους της τιμής προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών. (στ) Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, και θα ικανοποιηθούν 8 συμμέτρως, στον βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το «Η.Δ.Τ.») της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που θα αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής καθώς και της Τιμής Διάθεσης, τυχόν υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό θα αποδοθεί στον δικαιούχο με αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών και ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους. Υφιστάμενοι Μέτοχοι που δεν θα εγγραφούν για Νέες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής αναφέρονται σε αριθμό Νέων Μετοχών, ο οποίος δεν επαρκεί για να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, θα υποστούν μερική μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης μερίσματός τους.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, τη διαδικασία συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο έγγραφο που συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα IX (το «Έγγραφο») του Κανονισμού, για τον σκοπό του άρθρου 1, παρ. 4, στοιχείο (δβ) και του άρθρου 1, παρ. 5, στοιχείο (βα) του Κανονισμού σχετικά με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (η «Εισαγωγή»). Σημειώνεται ότι το Έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Συνιστάται στα πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν σε Μετοχές να συμβουλεύονται όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (hƩps://www.elvalhalcor.com/el/) και τον ιστότοπο της Euronext Athens (hƩps://athens.euronext.com/el).

Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της Euronext Athens (hƩps://athens.euronext.com/el/market-data/informaƟve-material),

• της Εταιρείας (hƩps://www.elvalhalcor.com/el/ependyƟkes-sxeseis/enimerosiependytwn/ayksisi-me…),

• της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (hƩps://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimeroƟka-delƟa/enimeroƟ… ),

• της AXIA VENTURES GROUP LTD (hƩps://www.axiavg.gr/prospectus/),

• της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (hƩps://www.nbg.gr/el/footer/enimerwƟkadelƟa)