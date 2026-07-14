ericsson:-Κέρδη-πάνω-από-τις-προσδοκίες-στο-β’-τρίμηνο-παρά-τη-μείωση-των-πωλήσεων

Η σουηδική εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 6,52 δισ. σουηδικών κορωνών (671,70 εκατ. δολάρια) για το δεύτερο τρίμηνο.

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Η Ericsson ανακοίνωσε κέρδη β’ τριμήνου υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς οι πελάτες της στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε περιοχές εκτός της Βόρειας Αμερικής αύξησαν τις παραγγελίες τους.

Η σουηδική εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 6,52 δισ. σουηδικών κορωνών (671,70 εκατ. δολάρια) για το δεύτερο τρίμηνο, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης. Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο κέρδη 6,42 δισ. κορωνών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της LSEG.

Παρά τη θετική επίδοση στα κέρδη, οι πωλήσεις του ομίλου για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα 52,7 δισ. σουηδικές κορώνες. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν πωλήσεις ύψους 53,6 δισ. κορωνών.

«Κατά το δεύτερο τρίμηνο, λάβαμε μέτρα για να μετριάσουμε τον πληθωρισμό στο κόστος των εξαρτημάτων», δήλωσε ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Ericsson, Börje Ekholm, σε ανακοίνωση του.

Ο Ekholm πρόσθεσε ότι η Ericsson θα συνεχίσει να εφαρμόζει εσωτερικά μέτρα και πολιτικές τιμολόγησης, με στόχο να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στα επόμενα τρίμηνα.