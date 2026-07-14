fed:-Δεσμεύτηκε-να-βάλει-τέλος-στην-«έξαρση-του-πληθωρισμού»-ο-Κέβιν-Γουόρς

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Κέβιν Γουόρς, δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι η κεντρική τράπεζα θα βάλει τέλος στην πολυετή «έξαρση του πληθωρισμού» στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσής του που επρόκειτο να παρουσιάσει ενώπιον του Κογκρέσου.

«Ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος της Fed είναι να διαμορφώσει τη νομισματική πολιτική με τον σωστό τρόπο – ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτόν», επρόκειτο να δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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«Αν πετύχουμε τη σωστή πολιτική – και θα την πετύχουμε – η έξαρση του πληθωρισμού των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελεί παρελθόν».