Goldman Sachs: Ρεκόρ όλων των εποχών στις συναλλαγές μετοχών – Εκτίναξη 72% στα έσοδα

Η Goldman Sachs κατέγραψε το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της στις συναλλαγές μετοχών, καθώς η έντονη κινητικότητα που προκάλεσαν η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η μεταβλητότητα στις αγορές και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε εκρηκτική αύξηση των εσόδων.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το τμήμα συναλλαγών μετοχών διαμορφώθηκαν στα 7,42 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 72% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

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Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο στο οποίο η Goldman καταρρίπτει το δικό της ρεκόρ, με τα έσοδα του συγκεκριμένου τμήματος μέσα σε μόλις τρεις μήνες να ξεπερνούν ακόμη και το σύνολο όσων είχε εισπράξει σε ολόκληρο το 2019.

Η AI και ο πόλεμος τροφοδότησαν τη δραστηριότητα

Σύμφωνα με την τράπεζα, η εκρηκτική επίδοση οφείλεται τόσο στην αυξημένη ζήτηση για χρηματοδότηση επενδυτικών θέσεων όσο και στα σημαντικά κέρδη από τη διαχείριση συναλλαγών πελατών σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Οι επενδυτές συνέχισαν να στοιχηματίζουν στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στην Ασία, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κράτησαν σε υψηλά επίπεδα τη δραστηριότητα στις αγορές.

Την ίδια ώρα, οι συναλλαγές επιτοκίων απέφεραν 4,59 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδά του από το 2021.

Άλμα στα έσοδα από επενδυτική τραπεζική

Οι αμοιβές από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και εκδόσεις τίτλων ανήλθαν στα 3,4 δισ. δολάρια, επίσης υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.

Η Goldman Sachs πρωταγωνίστησε σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες συναλλαγές του τριμήνου, μεταξύ των οποίων η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο και η μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της Alphabet.

Παράλληλα, τα έσοδα από την αναδοχή εκδόσεων μετοχών εκτοξεύθηκαν κατά 130% σε σχέση με πέρυσι.

Στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, η τράπεζα διατηρεί δεσπόζουσα θέση, κατέχοντας πάνω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς, έχοντας ήδη συμβουλεύσει συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 1 τρισ. δολαρίων από τις αρχές του έτους.

Ρεκόρ και στα συνολικά έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Goldman Sachs ανήλθαν σε 20,3 δισ. δολάρια, επίσης ιστορικό υψηλό, αυξημένα κατά 39% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν, ωστόσο οι αμοιβές του προσωπικού κινήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό (+30%) σε σχέση με την άνοδο των εσόδων, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την κερδοφορία.

Παράλληλα, η μονάδα διαχείρισης κεφαλαίων συνέχισε να αναπτύσσεται, με τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία να διαμορφώνονται σε περίπου 4 τρισ. δολάρια, αυξημένα κατά περισσότερα από 700 δισ. δολάρια σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η στρατηγική της αυτοματοποίησης

Η διοίκηση της Goldman συνεχίζει να επενδύει στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να περιορίσει το λειτουργικό κόστος χωρίς σημαντική αύξηση του προσωπικού.

Ο πρόεδρος της τράπεζας, Τζον Γουόλντρον, που θεωρείται και ο πιθανότερος διάδοχος του διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβιντ Σόλομον, έχει περιγράψει χαρακτηριστικά τη στρατηγική αυτή λέγοντας ότι «οι ανθρώπινες γραμμές παραγωγής της Goldman Sachs θα γίνουν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένες, με τους ψηφιακούς πράκτορες να λειτουργούν ως τα νέα ρομπότ».

Η επίδοση της Goldman επιβεβαιώνει ότι, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες εξακολουθούν να επωφελούνται από την αυξημένη μεταβλητότητα και την έντονη επενδυτική δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές.