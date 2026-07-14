ipo-σχεδιάζει-και-η-deepseek

Αναζητά περισσότερα κεφάλαια για να υποστηρίξει ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της υπολογιστικής ικανότητας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Προετοιμασίες για μια αρχική δημόσια εγγραφή μετά τον σεισμό που προκάλεσαν SpaceX και SK Hynix έχει ξεκινήσει η DeepSeek ενώ ενδέχεται να υποβάλει αίτηση στην Κίνα ήδη από φέτος, θέτοντας τις βάσεις για ένα ορόσημο για την τεχνολογική βιομηχανία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Η εταιρεία με έδρα το Χανγκτσόου έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό μιας ΙΡΟ και στοχεύει σε μια υποβολή φέτος που θα της επιτρέψει να κάνει το ντεμπούτο της το 2027. Η νεοσύστατη επιχείρηση βρίσκεται σε συνομιλίες με λογιστικούς και τραπεζικούς συμβούλους.

Η DeepSeek επιδιώκει επίσης να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια στην ιδιωτική αγορά ενόψει της IPO, λίγες εβδομάδες μετά το κλείσιμο ενός γύρου χρηματοδότησης ρεκόρ 7 δισ. δολαρίων.

Έχει ξεκινήσει συνομιλίες με νέους επενδυτές για έναν νέο γύρο που στοχεύει σε αποτίμηση τουλάχιστον 480 δισ. γουάν (71 δισ. δολάρια), πριν από την ΙΡΟ.

Η startup συνεργάζεται με λογιστικές εταιρείες για να ολοκληρώσει την οικονομική της έκθεση μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ένα απαραίτητο βήμα για την υποβολή της IPO και σχεδιάζει να υποβάλει τα χαρτιά της προς το τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2027, ανάλογα με το πότε θα είναι έτοιμα τα στοιχεία.

Έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον από υποψήφιους επενδυτές, επειδή είναι μία από τις λίγες εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας της Κίνας να ανταγωνιστεί παγκοσμίως στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αναζητά περισσότερα κεφάλαια για να υποστηρίξει ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της υπολογιστικής ικανότητας.