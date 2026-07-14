jp-morgan:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-κέρδη-και-έσοδα-το-δεύτερο-τρίμηνο

Yψηλότερα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο η JPMorgan Chase, κερδίζοντας με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Yψηλότερα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο η JPMorgan Chase, κερδίζοντας με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η ισχυρή σύναψη συμφωνιών και η αύξηση των αρχικών δημόσιων προσφορών τροφοδότησαν τις δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής.
Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αμερικανικός δανειστής ανακοίνωσε κέρδη 21,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 7,70 δολαρίων ανά μετοχή, στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με 14,99 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 5,24 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.
Η πρόβλεψη των αναλυτών της Wall Street που συμμετείχαν σε έρευνα από την LSEG ήταν κέρδη ανά μετοχή $5,85.
Τα έσοδα ήταν 58,02 δισ. δολ. έναντι 50,19 δισ. δολ. της εκτίμησης.
Η αξία των παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής φέτος έχει ξεπεράσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, προσθέτοντας δυναμική σε μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες των τραπεζών: την παροχή συμβουλών για συμφωνίες.
Ενώ η αστάθεια που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στο Ιράν και οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διαταράξει τις παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού, τελικά έπληξαν ήπια το κλίμα και τη σύναψη συμφωνιών, με την όρεξη των επενδυτών να ανακάμπτει γρήγορα.
Η JPMorgan διατήρησε την κορυφαία θέση στους παγκόσμιους πίνακες κατάταξης επενδυτικής τραπεζικής, δημιουργώντας τα υψηλότερα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής στον κλάδο, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic.