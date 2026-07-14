JPMorgan: Εκρηκτικά κέρδη χάρη στο χρηματιστήριο και τη Visa – Προειδοποίηση Ντάιμον για τους κινδύνους που έρχονται

Το υψηλότερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της ανακοίνωσε η JPMorgan Chase, καθώς η έντονη δραστηριότητα στις αγορές, η εκρηκτική άνοδος των συναλλαγών μετοχών και τα σημαντικά έσοδα από τη συμμετοχή της στη Visa ενίσχυσαν θεαματικά τα αποτελέσματά της.

Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 21,2 δισ. δολαρίων, ή 7,70 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

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Καθοριστική ήταν η συμβολή του τμήματος συναλλαγών μετοχών, του οποίου τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 86% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, φτάνοντας τα 6,03 δισ. δολάρια. Πρόκειται για επίδοση που ξεπέρασε ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις της αγοράς.

Συνολικά, τα έσοδα από τις δραστηριότητες trading ανήλθαν στα 12,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό για την τράπεζα και ξεπερνώντας ακόμη και το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η μεταβλητότητα έγινε… χρυσός

Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες συνεχίζουν να επωφελούνται από την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, η οποία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα από τις αμερικανικές εκλογές του 2024 και ενισχύθηκε περαιτέρω από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρή ήταν και η εικόνα της επενδυτικής τραπεζικής.

Τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναδοχές εκδόσεων και χρηματοδοτήσεις διαμορφώθηκαν στα 3,28 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 30% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η δραστηριότητα στις εκδόσεις μετοχών και ομολόγων ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, ενώ οι αμοιβές από συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν κατά 20%, αν και κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από ό,τι ανέμενε η αγορά.

Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για τα έσοδα από τόκους

Η JPMorgan αναθεώρησε ανοδικά και τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους (Net Interest Income – NII), τα οποία πλέον εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν στα 105,5 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης 103 δισ. δολαρίων τον Απρίλιο.

Για το δεύτερο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 25,5 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίζεται πιο αισιόδοξη και για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών, εκτιμώντας ότι ο δείκτης διαγραφών επισφαλών δανείων θα διαμορφωθεί φέτος στο 3,2%, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 3,4%.

Αυξάνονται και τα έξοδα

Η ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα είχε όμως και κόστος.

Η JPMorgan αύξησε την εκτίμησή της για τις συνολικές δαπάνες του 2026 στα περίπου 107,5 δισ. δολάρια, επικαλούμενη κυρίως το αυξημένο κόστος που συνδέεται με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών και τα υψηλότερα έσοδα.

Οι λειτουργικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν στα 27,3 δισ. δολάρια, επίσης υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ντάιμον: Οι κίνδυνοι συσσωρεύονται

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Όπως ανέφερε, μια σειρά κινδύνων «μετακινούνται κάτω από την επιφάνεια σαν τεκτονικές πλάκες», επισημαίνοντας τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, τους πολέμους, τον επίμονο πληθωρισμό, τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και τις αυξημένες αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν όλες αυτές οι δυνάμεις. Μπορεί να παραμείνουν διαχειρίσιμες, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσουν σημαντικές αναταράξεις όταν συγκρουστούν», προειδοποίησε.

Οι ανακοινώσεις έρχονται λίγες εβδομάδες μετά τις αλλαγές στη διοικητική ομάδα της JPMorgan, με τον ορισμό των Τρόι Ρόρμπαου και Νταγκ Πέτνο ως συν-προέδρων του ομίλου, σε μια κίνηση που θεωρείται μέρος της διαδικασίας διαδοχής του 70χρονου Τζέιμι Ντάιμον, όταν εκείνος αποφασίσει να αποχωρήσει από την ηγεσία της τράπεζας.