space-hellas:-Από-24-Ιουλίου-η-πληρωμή-μερίσματος-0,152-ευρώ/μετοχή

Στη διανομή μερίσματος συνολικού μεικτού ποσού 1.033.044,80 ευρώ προχωρά η Space Hellas, όπως αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026.

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Στη διανομή μερίσματος συνολικού μεικτού ποσού 1.033.044,80 ευρώ προχωρά η Space Hellas, όπως αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026.

Το μεικτό μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, οι μετοχές της Space Hellas θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του συγκεκριμένου μερίσματος.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους μετόχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, μέσω της Alpha Bank, η οποία έχει οριστεί ως πληρώτρια τράπεζα.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της Space Hellas:

Διανομή μερίσματος σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17.06.2026 για τη χρήση 2025, βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ιδίου νόμου.

Ανακοινώνεται από την εταιρεία “SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” (στο εξής «η εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 5.2 του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι στo πλαίσιo της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού 1.033.044.80 ευρώ, δηλαδή μικτού ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%, συνεπώς το ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,1520 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date – ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), επενδυτές που διαχειρίζεται η Εuronext Securities Αthens, κατά την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.» ως ακολούθως:

Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Αthens και τις σχετικές αποφάσεις του.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK A.E.»

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ α. 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031). Μετά τη σχετική παραγραφή τα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στο τηλ: 210-6504458, -: [- -]