wells-fargo:-Κέρδη-πάνω-από-τις-προβλέψεις-με-ώθηση-από-wealth-management-και-επενδυτική-τραπεζική

Ισχυρότερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα της Wells Fargo για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση περιουσίας και την επενδυτική τραπεζική ενίσχυσε σημαντικά την κερδοφορία της.

Η αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17%, στα 6,4 δισ. δολάρια, ή 2 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη 1,71 δολαρίων ανά μετοχή.

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Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ώθηση από τις προμήθειες

Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα είχαν τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 13%, στα 10,3 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στην επίδοση αυτή συνέβαλαν και 728 εκατ. δολάρια από αυξημένα κέρδη σε επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους (Net Interest Income) διαμορφώθηκαν στα 12,3 δισ. δολάρια, κινούμενα ουσιαστικά στα επίπεδα που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η Wells Fargo διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για καθαρά έσοδα από τόκους περίπου 50 δισ. δολάρια για το σύνολο του 2026, εκ των οποίων περίπου 2 δισ. δολάρια αναμένεται να προέλθουν από τις δραστηριότητες στις αγορές.

Άλμα στην επενδυτική τραπεζική

Η ανάκαμψη της αγοράς συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις της επενδυτικής τραπεζικής.

Οι σχετικές αμοιβές αυξήθηκαν κατά 35%, φτάνοντας τα 939 εκατ. δολάρια.

Η Wells Fargo καταλαμβάνει πλέον την έκτη θέση παγκοσμίως στους πίνακες της - για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ διαθέτει τη μεγαλύτερη μέση αξία συναλλαγών, γεγονός που αναδεικνύει τη συμμετοχή της σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς.

Επιστροφή στην ανάπτυξη

Η Wells Fargo βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης μετά την άρση, πέρυσι, του πολυετούς ρυθμιστικού περιορισμού που είχε επιβληθεί στην ανάπτυξη του ισολογισμού της, εξαιτίας των σκανδάλων που είχαν πλήξει την τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια.

Πλέον επιδιώκει να ενισχύσει τις χρηματοδοτήσεις προς θεσμικούς πελάτες και να διευρύνει τις σχέσεις της με επιχειρήσεις και επενδυτές, με στόχο τη διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Common Equity) αυξήθηκε στο 17,7%, φέρνοντας την τράπεζα πιο κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο κερδοφορίας που έχει θέσει η διοίκηση.

«Η οικονομία παραμένει ισχυρή»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Wells Fargo, Τσάρλι Σαρφ, απέδωσε τις επιδόσεις τόσο στη συνολική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας όσο και στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της τράπεζας.

«Επωφελούμαστε από τη συνολική ισχύ της οικονομίας των ΗΠΑ, αλλά και από τις επενδύσεις που πραγματοποιούμε και τη μεγαλύτερη λειτουργική πειθαρχία, οι οποίες ενισχύουν τις επιδόσεις μας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς», δήλωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Wells Fargo θα συνεχίσει να ελέγχει αυστηρά το κόστος λειτουργίας, αξιοποιώντας πιο αποδοτικά το κεφάλαιό της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι λειτουργικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 13,7 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση, σε περίπου 197.000 άτομα.

Τα αποτελέσματα της Wells Fargo συμπληρώνουν την ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα που παρουσιάζει φέτος ο αμερικανικός τραπεζικός κλάδος, μετά τα αντίστοιχα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα που ανακοίνωσαν νωρίτερα η JPMorgan Chase, η Goldman Sachs και η Bank of America, επιβεβαιώνοντας ότι η αυξημένη δραστηριότητα στις αγορές και η επιστροφή των μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών συνεχίζουν να τροφοδοτούν την κερδοφορία της Wall Street.