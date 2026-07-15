Άνοιξε-εκ-νέου-το-mybusinesssupport-για-στήριξη-από-τις-πλημμύρες-daniel-2023-στη-Θεσσαλία

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης θα παραμείνει ανοιχτή εκ νέου ως τις 20 Ιουλίου 2026.

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Συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 55729/10.07.2026 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄4200), άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα “myBusinessSupport” που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για τη β΄ φάση για την υποβολή αιτήσεων για τον β’ κύκλο ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των εν λόγω φαινομένων, για όσους δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την διαδικασία αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το σχήμα ενίσχυσης για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά υπο-σχήματα, ως εξής:

Επιχειρήσεις -πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων- που είχαν έδρα ή υποκατάστημα στον Δήμο Παλαμά και στον Δήμο Φαρκαδόνας που επλήγησαν έντονα από τις πλημμύρες, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ (61448/12.08.2024, Β΄4701). Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς επιβατών σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα μεταφοράς επιβατών και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα των καταλυμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων των τομέων αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

Διευκρινίζεται ότι είχε προηγηθεί η α’ φάση της διαδικασίας η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις. Η β’ φάση, άνοιξε την 16 Μαρτίου 2026 ως 30 Μαρτίου 2026 και αφορούσε την υποβολή της τελικής αίτησης ενίσχυσης. Σήμερα, ανοίγει εκ νέου η β΄φάση για όσους δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την τελική αίτηση ενίσχυσης.

Η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ενίσχυση για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ 13 Αυγούστου και 27 Σεπτεμβρίου 2024, και έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την α φάση του δεύτερου κύκλου τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό ίσο με μέρος της ως άνω μείωσης του κύκλου εργασιών και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα ανώτατα όρια που τίθενται ανά τριετία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις προϋποθέσεις της απόφασης.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης θα παραμείνει ανοιχτή εκ νέου ως τις 20 Ιουλίου 2026.