Ένοχος-ο-αδερφός-του-Πέδρο-Σάντσεθ-για-τον-διορισμό-του-στο-δημόσιο-στην-Ισπανία-το-2017

Ένοχος για παράβαση καθήκοντος κρίθηκε την Τρίτη ο αδελφός του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, Νταβίντ, και καταδικάστηκε σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει δημόσιο αξίωμα για εννέα χρόνια, σχετικά με την υπόθεση διορισμού του σε πολιτιστική θέση από την επαρχιακή κυβέρνηση της Μπαδαχόθ το 2017.

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Η απόφαση αποτελεί νέο πολιτικό πλήγμα για τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση και στενοί συνεργάτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με έρευνες και σκάνδαλα διαφθοράς τα τελευταία δύο χρόνια. Τον περασμένο μήνα, πρώην στενός συνεργάτης του Σάντσεθ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών σε ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ, συνθέτης και μαέστρος ορχήστρας, η καριέρα του οποίου περιλαμβάνει σπουδές και διαμονές στην Αγία Πετρούπολη, την Τουλούζη, το Τόκιο και τη Μαδρίτη, κατηγορήθηκε ότι ευνοήθηκε από τον διορισμό σε θέση που είχε διαμορφωθεί ειδικά για εκείνον, λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον πρωθυπουργό. Όταν απονεμήθηκε η θέση, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε μόλις εκλεγεί πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο τότε βρισκόταν ακόμη στην αντιπολίτευση. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει απορρίψει την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μέρος μιας πολιτικά υποκινούμενης εκστρατείας που προωθείται από την ακροδεξιά.

Δεν υπήρχε πραγματική ανάγκη για τη δημιουργία της θέσης

Το δικαστήριο της Μπαδαχόθ, στην περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα, έκρινε ότι η θέση που ανατέθηκε στον Νταβίντ Σάντσεθ, με αντικείμενο την εποπτεία των μουσικών ωδείων της επαρχίας, δημιουργήθηκε χωρίς πραγματική διοικητική ανάγκη και εξυπηρετούσε αποκλειστικά τα προσωπικά του συμφέροντα.

«Οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε κατάφωρα αυθαίρετη άσκηση εξουσίας με μοναδικό σκοπό να ευνοήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα», αναφέρεται στην απόφαση, η οποία προσθέτει ότι μία από τις θέσεις τροποποιήθηκε αργότερα, ώστε να ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον του Νταβίντ Σάντσεθ για την όπερα.

Το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία της άσκησης αθέμιτης επιρροής (influence peddling), η οποία θα μπορούσε να επισύρει ποινή φυλάκισης. Δεξιές οργανώσεις πίεσης είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης στον Νταβίντ Σάντσεθ, ενώ οι εισαγγελικές αρχές είχαν εισηγηθεί την απόρριψη της υπόθεσης.

Ο Σάντσεθ αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της δίκης. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, δήλωσε ότι η παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει καθυστερήσει πολύ, υποστηρίζοντας πως, παρότι το δικαστήριο δεν διαπίστωσε ότι ο πρωθυπουργός επηρέασε την απόφαση για τον διορισμό, είναι υπερβολικά μεγάλη σύμπτωση το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια θέση «κομμένη και ραμμένη» για τον αδελφό του.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Έλμα Σάιθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση σέβεται τη δικαστική διαδικασία και εκφράζει την πεποίθηση ότι τα ανώτερα δικαστήρια θα απαλλάξουν τελικά τον Νταβίντ Σάντσεθ.

Ο Γκαμπριέλ Ρουφιάν, εκπρόσωπος του αυτονομιστικού καταλανικού κόμματος ERC και συμμάχου της κυβέρνησης μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε υπερβολική την ποινή αποκλεισμού από τη δημόσια διοίκηση.