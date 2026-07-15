ΑΒ-Βασιλόπουλος:-Διευρύνεται-το-οικοσύστημα-στρατηγικών-συνεργασιών

Μέσα από συνεργασίες στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της ασφάλισης και των μετακινήσεων, η ΑΒ διευρύνει διαρκώς την αξία που προσφέρει πέρα από το λιανεμπόριο τροφίμων, ενισχύοντας το όφελος για τους πελάτες της στην καθημερινότητά τους.

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Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες της, αναπτύσσοντας διαρκώς ένα διευρυμένο οικοσύστημα στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες μάρκες και εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους της αγοράς. Μέσα από αυτό το δίκτυο συνεργασιών, εμπλουτίζει την εμπειρία των πελατών της με επιπλέον οφέλη και προνόμια που επεκτείνονται πέρα από τις αγορές στα καταστήματα ΑΒ και το AB Eshop.

Παράλληλα, η AB Plus αποτελεί βασικό πυλώνα αυτού του οικοσυστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφελούνται από πόντους, εκπτώσεις και ανταμοιβές μέσα από επιλεγμένες συνεργασίες.

Μέσα από συνεργασίες στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της ασφάλισης και των μετακινήσεων, η ΑΒ διευρύνει διαρκώς την αξία που προσφέρει πέρα από το λιανεμπόριο τροφίμων, ενισχύοντας το όφελος για τους πελάτες της στην καθημερινότητά τους.

Περισσότερα προνόμια μέσα από στρατηγικές συνεργασίες

Alpha Bank: Μέσα από το πρόγραμμα Bonus της Alpha Bank, απολαμβάνεις επιπλέον προνόμια στις αγορές σου στην ΑΒ.

Enerwave: Με τη σύνδεση συμβολαίου ρεύματος ή/και φυσικού αερίου στην Enerwave, επιβραβεύεσαι με ΑΒ Πόντους κάθε μήνα.

Τράπεζα Πειραιώς: Μέσω των καρτών AB Plus Visa, κερδίζεις προνόμια τόσο στις αγορές στα ΑΒ όσο και σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Snappi: Με το άνοιγμα του λογαριασμού σου στη Snappi, κερδίζεις ΑΒ Πόντους.

MG Motor: Αν είσαι μέλος της AB Plus, απολαμβάνεις εκπτώσεις στα αξεσουάρ MG.

Insurance Market: Με τη λήψη του Insurance Market app, κερδίζεις ΑΒ Plus πόντους.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δανιάς, E-commerce, Monetization & Media Director της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στην ΑΒ Βασιλόπουλος πιστεύουμε ότι οι ισχυρές συνεργασίες αποτελούν στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας. Μέσα από το μεγαλύτερο οικοσύστημα στρατηγικών συνεργασιών στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, δημιουργούμε ουσιαστικά οφέλη για τους καταναλωτές, νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες μας και αξιοποιούμε το σύνολο των εμπορικών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων της ΑΒ, ώστε να μεγιστοποιούμε την αξία που δημιουργούμε. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε διαρκώς την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης για τα brands που επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μας».