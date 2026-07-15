Ανεξαρτητοποιήθηκαν-από-την-ΚΟ-του-ΣΥΡΙΖΑ-οι-βουλευτές-Μεϊκόπουλος,-Μαμουλάκης-και-Κοντοτόλη

Εκτός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν τους εαυτούς τους οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησία), Χάρης Μαμουλάκης (Ηράκλειο) και Μαρίνα Κοντοτόλη (Τρίκαλα), σύμφωνα με επιστολές που απέστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

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«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία (παρ. 5 του άθρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής).

Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας» αναφέρει στην επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Χθες, Τρίτη, σε ανεξαρτητοποίηση προχώρησαν οι βουλευτές Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώργος Ψυχογιός. Αυτή την ώρα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 17 βουλευτές.

Παραιτήθηκε και ο διευθυντής της ΚΟ Γιώργος Μπάκης

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε νωρίτερα ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση.

Σε επιστολή που απευθύνει προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας, ενώ υποστηρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της Αριστεράς.

Όπως υπογραμμίζει, θεωρεί χρέος όλων να εργαστούν για την ενότητα του κόμματος και όχι για την όξυνση του διχασμού, ενώ σημειώνει πως οι πρόσφατες εξελίξεις δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να υπηρετεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τη συγκεκριμένη θέση. Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και τη συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

- sofokleous10.gr

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