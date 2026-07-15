Από-την-Άννα-Καρένινα-στους-finfluencers:-Τα-μεγάλα-λάθη-των-γκουρού-των-επενδύσεων

«Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους, κάθε δυστυχισμένη όμως είναι δυστυχισμένη με τον δικό της τρόπο». Η εμβληματική εισαγωγή του Λέοντα Τολστόι από το μυθιστόρημα «Άννα Καρένινα» αποτυπώνει ανάγλυφα μια παγκόσμια αλήθεια που βρίσκει εφαρμογή και στα προσωπικά οικονομικά. Οι κανόνες της οικονομικής επιτυχίας παραμένουν ίδιοι παντού, βασισμένοι σε κοινές και καθολικές αρχές. Αντίθετα, οι οικονομικές αστοχίες και τα σφάλματα διαφέρουν ριζικά ανάλογα με την κουλτούρα της κάθε χώρας, αποκαλύπτοντας τις ιδιαίτερες αδυναμίες των σύγχρονων finfluencers μέσα από την καθοδήγηση που προσφέρουν.

Οι οικονομικές συμβουλές κάποτε απευθύνονταν αποκλειστικά στους πλούσιους, με την υπογραφή αδρά αμειβόμενων επαγγελματιών. Από τη δεκαετία του 1980, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί αστέρες μετέφεραν την οικονομική καθοδήγηση στο ευρύ κοινό, κυρίως στην Αμερική.

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Σήμερα, στρατιές «finfluencers» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνουν συστάσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανά την υφήλιο. Όπως συνέβαινε πάντα, οι υποδείξεις των ειδικών —από τη μείωση των εξόδων και τη δημιουργία αποθεματικού έκτακτης ανάγκης, έως την αποφυγή της εξαπάτησης— παραμένουν λογικές και καθολικές.

Πέρα από τα βασικά, ωστόσο, η προσέγγιση διαφοροποιείται στον τρόπο έκφρασης. Χωρίς ενδεχομένως να το αντιλαμβάνονται, οι σύμβουλοι αντικατοπτρίζουν την οικονομική κουλτούρα της πατρίδας τους, άλλοτε αντιπαλεύοντας τις αδυναμίες του κοινού και άλλοτε ενισχύοντάς τις άθελά τους, σημειώνει ο Economist.

H προσπάθεια να απεγκλωβιστούν οι Αμερικανοί από την θηλειά των δανείων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κανένας νεαρός δημιουργός περιεχομένου δεν έχει αγγίξει ακόμη το κύρος του Ντέιβ Ράμσεϊ, του δυναμικού 66χρονου ραδιοφωνικού παραγωγού και podcaster. Η καθοδήγηση, η οποία προσφέρεται με αυστηρό, πατρικό ύφος, παραμένει σταθερή, εστιάζοντας στη δημιουργία κεφαλαίων ασφαλείας, τη συνετή αποταμίευση και την αγορά μετοχών με μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Ωστόσο, η προσέγγιση του Ντέιβ Ράμσεϊ εμφανίζεται πουριτανική όσον αφορά τον δανεισμό. Όπως είναι φυσικό, προτρέπει τους ακροατές να εξοφλήσουν άμεσα τις καταναλωτικές οφειλές με υψηλό επιτόκιο. Παράλληλα όμως, προτείνει σε όσους ήδη αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση ή τις σπουδές των παιδιών τους, να αποπληρώσουν και τα στεγαστικά δάνεια το συντομότερο δυνατό. Η προτροπή αφορά ακόμη και τις χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις που είχαν εξασφαλιστεί πριν από το 2022.

Η αυστηρή γραμμή αποτελεί εν μέρει αντίδραση στην εμμονική τάση των Αμερικανών για υπερκατανάλωση, πέρα από τις πραγματικές δυνατότητες.

Ακόμη και σε περιόδους ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, πλήθος νοικοκυριών εγκλωβίζεται σε οικονομική δυσχέρεια λόγω δανεισμού. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το 13% των υπολοίπων στις πιστωτικές κάρτες παρουσίαζε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Το ποσοστό αγγίζει πλέον το ιστορικό υψηλό του 2010, στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η βρετανική αποστροφή προς τις επενδύσεις

Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της οικονομικής καθοδήγησης στη Βρετανία είναι ο Μάρτιν Λιούις, ιδρυτής του ιστότοπου MoneySavingExpert. Η δική του πορεία αναδεικνύει μια διαφορετική νοοτροπία: την αποστροφή προς τις επενδύσεις. Η στρατηγική του Μάρτιν Λιούις επικεντρώνεται σε καθημερινές πρακτικές εξοικονόμησης, όπως οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, οι προωθητικές ενέργειες και τα οφέλη από την αλλαγή τραπεζικού ιδρύματος ή παρόχου ενέργειας.

Κατά ομολογία του ίδιου, μέχρι πρόσφατα απέφευγε τη χρηματιστηριακή αγορά. Μόλις τον τελευταίο χρόνο έστρεψε το ενδιαφέρον του στους ατομικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου (ISA) της Βρετανίας —ένα θεσμοθετημένο «φορολογικό καταφύγιο» που επιτρέπει στους πολίτες να αποταμιεύουν μετρητά ή να επενδύουν σε μετοχές, κρατώντας το σύνολο των κερδών τους αφορολόγητο, για ποσά έως 20.000 λίρες ετησίως.

Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει τη ζοφερή πραγματικότητα της βρετανικής αγοράς, όπου η πλειονότητα των πολιτών απέχει από τις μετοχές. Μόλις το 13% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών στη Βρετανία είναι τοποθετημένο σε μετοχικούς τίτλους, καταγράφοντας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών.

Αντίθετα, στην Αμερική του Ντέιβ Ράμσεϊ το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 44%. Καμία προσπάθεια περικοπής εξόδων ή παραδοσιακής αποταμίευσης δεν μπορεί να αναπληρώσει τη μακροπρόθεσμη απώλεια των σημαντικών αποδόσεων που προσφέρει ο ανατοκισμός.

Το ριψοκίνδυνο trading στην Ασία

Οι Ασιάτες ειδικοί στα προσωπικά οικονομικά συχνά συνδυάζουν την καθοδήγηση με την ανάλυση μεμονωμένων μετοχών. Η Ρατσάνα Φάντκε Ρανάντε, ορκωτή λογίστρια με 5,4 εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, αποτελεί κορυφαία προσωπικότητα στον χώρο των finfluencers στην Ινδία. Το περιεχόμενό της ξεπερνά τις απλές λογιστικές συμβουλές, εστιάζοντας σε αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO), χρηματιστηριακούς κλάδους και εμπορεύματα, ενώ τα βίντεο που απευθύνονται αποκλειστικά σε συνδρομητές επικεντρεύνονται στις μετοχές του μήνα.

Αντίστοιχα, το νοτιοκορεατικό κανάλι 3PRO TV στο YouTube, με 3 εκατομμύρια συνδρομητές, δημοσιεύει καθημερινά πλήθος βίντεο με ειδήσεις που επηρεάζουν την αγορά και αφορούν τους εγχώριους τεχνολογικούς κολοσσούς Samsung και SK Hynix, ενώ παράλληλα διοργανώνει επενδυτικά σεμινάρια με συνδρομή.

Η καθοδήγηση αυτή αντικατοπτρίζει την οικονομική κουλτούρα της κάθε χώρας και όχι το αντίστροφο. Νοτιοκορεάτες και Ινδοί —τουλάχιστον όσοι διαθέτουν την ανάλογη οικονομική επιφάνεια— αποταμιεύουν περισσότερο σε σύγκριση με Αμερικανούς ή Βρετανούς, όμως παρασύρονται από έντονο ζήλο για ημερήσιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, οι οποίες συχνά χρηματοδοτούνται με μόχλευση.

Περίπου 8,5 εκατομμύρια Ινδοί δραστηριοποιήθηκαν σε παράγωγα υψηλού κινδύνου το προηγούμενο οικονομικό έτος, τη στιγμή που πριν από οκτώ χρόνια ο αντίστοιχος αριθμός δεν άγγιζε καν το ένα εκατομμύριο. Μελέτη των ρυθμιστικών αρχών της Ινδίας κατέδειξε ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εννέα στους δέκα μικροεπενδυτές κατέγραψαν ζημιές.

Παράλληλα, η άνοδος του χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας τροφοδοτήθηκε από στρατιά μικροεπενδυτών, γνωστών ως gaemi («μυρμήγκια»). Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, ο συνολικός δανεισμός για χρηματιστηριακές τοποθετήσεις κατέγραψε ιστορικό υψηλό 40,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα πλήθος επενδυτών να δέχεται πλέον ισχυρές πιέσεις, καθώς το ράλι στον κλάδο των ημιαγωγών εμφανίζει έντονη μεταβλητότητα.

Συμπέρασμα …

Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς μεμπτό στην παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της αγοράς. Ωστόσο, για την πλειονότητα των επενδυτών, οι συνεχείς χρηματιστηριακές αγοραπωλησίες —και ακόμη περισσότερο η ενασχόληση με παράγωγα προϊόντα— αποτελούν εξίσου εσφαλμένη τακτική με την ελλιπή αποταμίευση ή την προτίμηση της μικροεξοικονόμησης έναντι των μακροπρόθεσμων αποδόσεων του ανατοκισμού.

Τα οικονομικά σφάλματα διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση —το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις οικονομικές συμβουλές.

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