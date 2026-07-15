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    Αυξάνεται-κατά-10-εκατ.-ευρώ-ο-προϋπολογισμός-του-«Κινούμαι-Ηλεκτρικά-ΙΙΙ»-–-Ως-31/12-οι-αιτήσεις
    Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» – Ως 31/12 οι αιτήσεις

    Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» – Ως 31/12 οι αιτήσεις

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» κατόπιν της έκδοσης σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349).

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    Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» κατόπιν της έκδοσης σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται πλέον σε 76 εκατ. ευρώ.

    Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

    Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

    Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

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