Αύριο-η-συνεδρίαση-του-κυβερνητικού-συμβουλίου-οικονομικής-πολιτικής-υπό-τον-Κυριάκο-Μητσοτάκη

Συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 12:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής.

Στις 20.15 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Hemant Taneja, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνύκα.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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