Γεραπετρίτης:-Συνάντηση-στο-Τόκιο-με-τον-πρόεδρο-της-Ομάδας-Φιλίας-Ιαπωνίας–Ελλάδας

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα στο Τόκιο με τον Τάρο Κόνο, πρόεδρο της Ομάδας Κοινοβουλευτικής Φιλίας Ιαπωνίας–Ελλάδας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας.

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FM George Gerapetritis met tdy in Tokyo w/ Taro Kono @konotaromp, Chairman of the Japan–Greece Parliamentary Friendship Group of the 🇯🇵 House of Representatives. pic.twitter.com/3CZWh7wauX — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 15, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στη συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνή φόρα, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Discussions on ways to enhance parliamentary diplomacy, promoting 🇬🇷🇯🇵 political ties and cooperation in international fora, including the UN, EU, and NATO. Focus also on the Thessaloniki International Fair, where this year #Japan will be the Honored Country. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 15, 2026

Στη συνάντηση εξετάστηκαν ακόμη οι προετοιμασίες για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η Ιαπωνία θα συμμετάσχει ως τιμώμενη χώρα, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στις ελληνοϊαπωνικές σχέσεις και στη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

- sofokleous10.gr

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