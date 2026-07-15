Γερμανία:-Ο-Μερτς-βλέπει-μεγάλα-εμπόδια-στην-περαιτέρω-μεταρρύθμιση-του-«φρένου-χρέους»

Τα εμπόδια για μια ακόμη μεταρρύθμιση του γερμανικού φρένου χρέους, η οποία περιορίζει τον δημόσιο δανεισμό, είναι εξαιρετικά μεγάλα, δήλωσε την Τετάρτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Από αυτή την άποψη, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να θέσουμε σε εφαρμογή μια ακόμη τροποποίηση του φρένου χρέους κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε ο Μερτς.

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Το «φρένο χρέους» κατοχυρώνεται στο σύνταγμα και οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτούσε πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στην Μπούντεσταγκ όσο και στην Μπούντεσρατ, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνασπισμός θα χρειαζόταν την υποστήριξη των νομοθετών της αντιπολίτευσης.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από την κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε διαφορετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του «φρένου χρέους».

- Reuters