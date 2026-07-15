Γουίλιαμς-(fed):-Ο-«αναμφισβήτητα-πολύ-υψηλός»-πληθωρισμός-μπορεί-σύντομα-να-υποχωρήσει

Ενώ ο πληθωρισμός είναι «αναμφισβήτητα πολύ υψηλός», υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει κορυφωθεί και σύντομα θα πρέπει να αρχίσει να υποχωρεί, και η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ είναι σε καλή θέση για να οδηγήσει τον πληθωρισμό πίσω στον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς.

«Ο πληθωρισμός είναι αναμφισβήτητα πολύ υψηλός, περίπου στο 4%, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2% της (Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς)», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε δηλώσεις που προετοιμάστηκαν για εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

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Ο Γουίλιαμς επισήμανε τους υψηλότερους δασμούς, τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις ισχυρές επιχειρηματικές επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης ως τις κύριες δυνάμεις που ώθησαν τον πληθωρισμό υψηλότερα τον τελευταίο χρόνο.

«Αυτοί οι τρεις παράγοντες μαζί έχουν οδηγήσει τον πληθωρισμό τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε ο Γουίλιαμς.

«Ωστόσο, υπάρχουν ενθαρρυντικοί λόγοι για να αναμένεται ότι ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί και θα πρέπει να μειωθεί τα επόμενα τρίμηνα».

Οι έξι λόγοι αισιοδοξίας

Ο Γουίλιαμς παρουσίασε έξι λόγους για την αισιοδοξία του, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών κατά την άποψή του ότι οι αυξήσεις τιμών που σχετίζονται με τους δασμούς έχουν σε μεγάλο βαθμό εξελιχθεί· ο πληθωρισμός που σχετίζεται με την προστασία θα πρέπει να παραμείνει σε πτωτική τροχιά· οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα έχουν κορυφωθεί· οι ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να υποχωρήσουν· η αγορά εργασίας δεν προσθέτει στις πληθωριστικές πιέσεις· και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν καλά σταθερές.

«Αναμένω ότι ο συνολικός πληθωρισμός θα μειωθεί σε περίπου 3,25% μέχρι το τέλος του έτους, στη συνέχεια θα συνεχίσουμε σε μια ολισθαίνουσα πορεία προς τον στόχο μας του 2% το 2027 και θα προσεγγίσουμε τον στόχο το 2028», είπε.

Ο Γουίλιαμς είπε επίσης ότι η αγορά εργασίας φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί και ότι αναμένει ότι το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί σταδιακά στο 4% το 2028 από το τρέχον 4,2%.

Τα σχόλια αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την πρόσφατη αισιοδοξία του Γουίλιαμς για την υποχώρηση του πληθωρισμού. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι είχε γίνει πιο αισιόδοξος ότι τα συνολικά υψηλά επίπεδα πληθωρισμού θα μειωθούν, εν μέρει λόγω των τιμών της ενέργειας που τότε μειώνονταν εν μέσω αισιοδοξίας για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Άνοδος των τιμών του πετρελαίου

Από τότε, ωστόσο, οι εχθροπραξίες έχουν αναζωπυρωθεί ξανά και οι τιμές του πετρελαίου – και το κόστος των σχετικών ενεργειακών προϊόντων – έχουν αυξηθεί απότομα.

Η πτώση των τιμών της ενέργειας τον περασμένο μήνα τροφοδότησε μια χαμηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού καταναλωτών τον Ιούνιο, προσφέροντας ενδεχομένως στους αξιωματούχους της Fed κάποιο περιθώριο άντλησης ανάσας καθώς προετοιμάζονται για την επόμενη συνεδρίαση πολιτικής τους στις 28-29 Ιουλίου.

Στη συνεδρίαση του περασμένου μήνα – την πρώτη που συγκάλεσε ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς – η Fed διατήρησε για άλλη μια φορά το βασικό της επιτόκιο στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, στο οποίο συνεδριάζει από τον Δεκέμβριο.

Οι προβλέψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής απεικονίζουν μια επιτροπή ισόποσα κατανεμημένη μεταξύ εκείνων που δεν βλέπουν ανάγκη αύξησης των επιτοκίων φέτος και εκείνων που βλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση 25 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους, και οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων είναι τοποθετημένες για αύξηση.

- Reuters