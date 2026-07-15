ΔΕΗ:-Διανομή-καθαρού-μερίσματος-0,57-ευρώ-ανά-μετοχή-από-24-Ιουλίου

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2026 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 24η Ιουλίου 2026.

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Καθαρό μέρισμα 0,57 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2026 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 24η Ιουλίου 2026.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 21η Ιουλίου 2026 (record date).

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 22α Ιουνίου 2026, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα λεπτών του ευρώ (€0,60) ανά μετοχή, στο οποίο έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των 7.725.454 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μερίσματος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,57) ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2026 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 24η Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την 21η Ιουλίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK ως εξής:

α) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

β) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μέσω της ALPHA BANK, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την Euronext Securities Athens, για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.