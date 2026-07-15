ΕΕ: Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για μετανάστευση, σύνορα και εσωτερική ασφάλεια την περίοδο 2028–2034

Το επόμενο μεγάλο χρηματοδοτικό και θεσμικό βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση της μετανάστευσης, των εξωτερικών συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας έκανε το Συμβούλιο, συμφωνώντας στην κοινή διαπραγματευτική του θέση για τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2028–2034.

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Η συμφωνία αφορά τρεις κανονισμούς που θα αποτελέσουν το νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτεί τα κράτη-μέλη στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων εισόδου, καθώς και της εσωτερικής ασφάλειας.

Πρόκειται ουσιαστικά για την επόμενη γενιά των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα στηρίξουν την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και τη συνολικότερη προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, την πολιτική επιστροφών, τη λειτουργία της ζώνης Σένγκεν και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των κυβερνοαπειλών.

Η συμφωνία του Συμβουλίου χαρακτηρίζεται, ωστόσο, «μερική». Και αυτό διότι το σημαντικότερο πολιτικά και δημοσιονομικά στοιχείο, δηλαδή το ύψος των χρηματοδοτικών κονδυλίων, παραμένει ακόμη ανοικτό.

Τα ποσά θα καθοριστούν στο πλαίσιο της ευρύτερης και αναμένεται δύσκολης διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034.

Η εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση

Στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Οι πόροι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

την ενίσχυση των συστημάτων υποδοχής και ασύλου,

την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης,

την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση,

την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών,

την αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφών,

τη συνεργασία με τρίτες χώρες για επανεισδοχή και επανένταξη μεταναστών,

την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στην «αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή της ευθύνης», καθώς η εφαρμογή της συγκεκριμένης αρχής αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα βασικότερα σημεία πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ των κρατών πρώτης γραμμής και των χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Μάλτα, το κρίσιμο ζήτημα θα είναι κατά πόσο η νέα χρηματοδοτική αρχιτεκτονική θα μεταφράσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε πραγματικούς πόρους και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Περισσότερη χρηματοδότηση για τα εξωτερικά σύνορα και τις επιστροφές

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων εισόδου.

Η χρηματοδότηση θα έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιτάχυνση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, καθώς και την ενίσχυση της λειτουργίας της ζώνης Σένγκεν.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις «αποτελεσματικές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς επιστροφές» όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ.

Η επιλογή αυτή αντανακλά τη σαφή μετατόπιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής προς ένα μοντέλο που συνδυάζει την προστασία όσων δικαιούνται διεθνή προστασία με αυστηρότερο έλεγχο των παράτυπων αφίξεων και σημαντικά αποτελεσματικότερες διαδικασίες επιστροφών.

Τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα και κυβερνοαπειλές

Ο τρίτος κανονισμός αφορά την εσωτερική ασφάλεια και αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση των απειλών που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα κατευθύνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση:

του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος,

της τρομοκρατίας,

του βίαιου εξτρεμισμού,

του κυβερνοεγκλήματος,

των διασυνοριακών απειλών,

των μεγάλων κρίσεων και περιστατικών ασφαλείας.

Παράλληλα, στόχος είναι η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών, η ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας και η στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εισαγωγή ενός νέου στόχου: της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών έναντι εχθρικών ενεργειών.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων υβριδικών απειλών, κυβερνοεπιθέσεων, σαμποτάζ και πιέσεων σε ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές, μεταφορικές και ψηφιακές υποδομές.

Η μεγάλη αλλαγή: Ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο για κάθε χώρα

Η σημαντικότερη θεσμική αλλαγή σε σχέση με τον προϋπολογισμό της περιόδου 2021–2027 είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διοχετεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι.

Αντί για μια περισσότερο κατακερματισμένη χρηματοδοτική δομή, η νέα πρόταση προβλέπει ότι η υποστήριξη για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια θα εντάσσεται σε εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης.

Κάθε κράτος-μέλος θα καταρτίζει ένα ενιαίο και συνολικό σχέδιο στο οποίο θα περιγράφει τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει.

Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με τη λογική των εθνικών σχεδίων που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς επιχειρεί να συνδέσει περισσότερο οργανικά τη χρηματοδότηση με συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Τα κράτη-μέλη θα έχουν επίσης μεγαλύτερη δυνατότητα να μετακινούν πόρους προς τομείς στους οποίους εμφανίζονται νέες ή επείγουσες ανάγκες.

Περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη

Το Συμβούλιο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή τη λογική ευελιξίας.

Σύμφωνα με τη διαπραγματευτική του θέση, τα κράτη-μέλη δεν θα είναι υποχρεωμένα να χρηματοδοτούν δράσεις σε όλους τους επιμέρους στόχους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Θα μπορούν, αντιθέτως, να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους στους τομείς που θεωρούν περισσότερο κρίσιμους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Για την Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων στη φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων εξωτερικών συνόρων, στις υποδομές υποδοχής, στα συστήματα επιστροφών, στην προστασία κρίσιμων υποδομών ή στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η πραγματική σημασία της ευελιξίας αυτής, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες: το συνολικό ποσό που θα διατεθεί και τους τελικούς κανόνες κατανομής του μεταξύ των κρατών-μελών.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Πόσα χρήματα;

Παρά τη συμφωνία του Συμβουλίου, η σημαντικότερη διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμη μπροστά.

Οι τρεις κανονισμοί καθορίζουν τη δομή και τους στόχους της χρηματοδότησης, όχι όμως τα τελικά ποσά.

Οι χρηματοδοτικοί φάκελοι θα εξαρτηθούν από τη συνολική συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034.

Και εκεί αναμένεται η πραγματική πολιτική μάχη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή και πράσινη μετάβαση, την τεχνολογία, τη γεωργία, την πολιτική συνοχής, τη στήριξη προς την Ουκρανία και πιθανώς τη μελλοντική διεύρυνσή της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η μετανάστευση και η ασφάλεια διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών πόρων.

Το γεγονός ότι το Συμβούλιο προχωρεί από τώρα στη δημιουργία του νομικού πλαισίου δείχνει ότι οι δύο αυτοί τομείς θεωρούνται πλέον όχι περιφερειακές πολιτικές, αλλά κεντρικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επόμενη δεκαετία.

Το χρονοδιάγραμμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις στις 16 Ιουλίου 2025.

Η συμφωνία του Συμβουλίου αποτελεί πλέον την εντολή του για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, οι τελικές χρηματοδοτικές κατανομές θα καθοριστούν μόνο μετά τη συμφωνία για το συνολικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός προβλέπει ότι μια συνολική πολιτική συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό έως το τέλος του 2026 θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας μέσα στο 2027.

Στόχος είναι το νέο σύστημα να βρίσκεται πλήρως σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2028, ώστε να μην υπάρξει διακοπή στη ροή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η ουσία της απόφασης

Η απόφαση του Συμβουλίου δεν καθορίζει ακόμη πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν. Καθορίζει, όμως, προς ποια κατεύθυνση κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μετανάστευση, η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, οι επιστροφές, η αστυνομική συνεργασία, η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των κρίσιμων υποδομών αναβαθμίζονται σε βασικούς πυλώνες του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Για τις χώρες των εξωτερικών συνόρων, όπως η Ελλάδα, το νέο πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή χρηματοδότησης. Το κρίσιμο όμως ερώτημα παραμένει ανοικτό: αν η πολιτική αναγνώριση των αυξημένων πιέσεων που δέχονται τα κράτη πρώτης γραμμής θα συνοδευτεί, τελικά, και από αντίστοιχα αυξημένους ευρωπαϊκούς πόρους.

Αυτό θα κριθεί στη μεγάλη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027.