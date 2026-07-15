ΕΕ:-Οι-πρεσβευτές-δεν-κατέληξαν-σε-συμφωνία-για-το-21ο-πακέτο-κυρώσεων-κατά-της-Ρωσίας

Οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη διπλωμάτης της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δεν υπέγραψαν τη Δευτέρα το 21ο πακέτο κυρώσεων της ένωσης κατά της Ρωσίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν να διατηρήσουν αμετάβλητο το ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο στο τρέχον επίπεδο των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι έως τις 23 Ιουλίου, ενόσω συνεχίζονταν οι συζητήσεις για το εν λόγω 21ο πακέτο κυρώσεων.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, είχε ήδη προειδοποιήσει αυτή την εβδομάδα ότι οι χώρες της ΕΕ δεν είχαν ακόμη συμφωνήσει σε αυτό το εκτενές 21ο πακέτο κυρώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε ότι οι χώρες της ΕΕ είναι αναποφάσιστες σχετικά με την προτεινόμενη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών και την αυστηροποίηση των περιορισμών στο ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η ΕΕ πρότεινε αρχικά αυτό το τελευταίο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας τον Ιούνιο. Το πακέτο στοχεύει τις τράπεζες και τα κρυπτονομίσματα της Ρωσίας, καθώς και την παραγωγή drones, τους εμπόρους πετρελαίου και τα διυλιστήρια.

- Reuters