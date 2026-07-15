Η Παιδεία Αλλάζει (σ)την Ελλάδα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Δείτε live

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου διοργανώνεται ειδική ημερίδα με θέμα: «Η Παιδεία Αλλάζει (σ)την Ελλάδα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ» στην αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», στον Α’ όροφο του Ωδείου Αθηνών.

Ακολουθεί το πρόγραμμα αναλυτικά:

16.00-16.10 ​ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ​

Προσέλευση – Χαιρετισμός – Εισαγωγή στο αντικείμενο της ημερίδας​

Συντονιστές: Όλγα Κλώντζα – Γιώργος Τσούμας​

16.10-16:50​Το σχολείο του αύριο​

• Ψηφιακό σχολείο – Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιάννης Πάζιος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Πράσινο σχολείο – Οικολογία: Ελισάβετ Φελώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ​

• Συμπεριληπτικό σχολείο: Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

• Δημοκρατικό σχολείο: Ανδρέας Παπαδαντωνάκης, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος​

17.00 – 18.30​ Οι πολιτικές και οι λύσεις​

• Χωρίς ισχυρό εκπαιδευτικό, δεν υπάρχει ισχυρό σχολείο: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• Σπάζοντας τη σιωπή του bullying: Ευγενία Αρβανίτη, Καθηγήτρια-Πρόεδρος στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία​

• Αφήνοντας την τσάντα στο σχολείο: Γιάννης Κουμέντος, πρώην αντιπρόεδρος ΙΕΠ, πρώην Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Αττικής​

• Η συμπερίληψη στην πράξη και στην τάξη: Κρυσταλλία Μουτάφη, Μελος Γ Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) – Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής σχολής Α.Π.Θ.​

• Από το εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον:Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ & Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Neapolis Pafos ​

• Η μάθηση δεν έχει ηλικία: Μάνος Παυλάκης, Επίκ. Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων & Ηγεσίας Πανεπιστήμιο Frederick​

• Κατάργηση Πανελλαδικών & Εθνικό Απολυτήριο: Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Καθηγητής στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας – NTNU, Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς​

18.30 – 19.15​ Απελευθερώνοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο​

• Κρατική ρύθμιση και αυτορρύθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου : Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

• Λειτουργία, εξωστρέφεια, αναπτυξιακός ρόλος του δημοσίου Πανεπιστημίου: Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος, πρώην υπ. Παιδείας και μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής​

• Το Πανεπιστήμιο ως Εργαστήριο Δημοκρατίας και Κοινωνικής Αλλαγής και η Συνταγματική Αναθεώρηση: Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ

19.15 – 19.30​ Ταυτότητα: Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής​

19:30-20:00 Η Παιδεία ως εθνική προτεραιότητα – Κεντρική Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής​

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