Ιταλός-ΥΠΟΙΚ:-Ο-ρόλος-της-κυβέρνησης-ως-μέτοχος-στις-εγχώριες-τράπεζες-έχει-φτάσει-στο-τέλος

Την πεποίθηση ότι ο ρόλος της κυβέρνησης ως μέτοχος στις ιταλικές τράπεζες φτάνει στο τέλος του, εξέφρασε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, μιλώντας στην ετήσια συνέλευση της ιταλικής ένωσης τραπεζών ABI στη Ρώμη.

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Την πεποίθηση ότι ο ρόλος της κυβέρνησης ως μέτοχος στις ιταλικές τράπεζες φτάνει στο τέλος του, εξέφρασε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, μιλώντας στην ετήσια συνέλευση της ιταλικής ένωσης τραπεζών ABI στη Ρώμη.

Ο Τζορτζέτι επιβεβαίωσε την πώληση όλων των μετοχών του Υπουργείου Οικονομικών σε τράπεζες, αναφέροντας ότι αυτή θα είναι η τελευταία γενική συνέλευση της ABI στην οποία το υπουργείο του θα παραστεί ως μέτοχος σε εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα.

«Ο ρόλος μας ως δημόσιου μετόχου έχει λήξει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, τόνισε ότι «η προσοχή και η αυστηρότητά μας δεν θα μειωθούν καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δομές ιδιοκτησίας, την εξέλιξη του τραπεζικού τομέα, τη θέση του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και την ικανότητά του να εκπληρώνει τον συνταγματικό του ρόλο να συνδέει τις αποταμιεύσεις, τα δάνεια και τις επενδύσεις».

«Μια χώρα είναι ισχυρότερη με σταθερές, κερδοφόρες και καινοτόμες τράπεζες — και αντίστροφα» επισήμανε. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ιταλία, ανέφερε ότι είναι ευλογία για τη χώρα μόνο εάν βοηθήσουν την οικονομία να αναπτυχθεί.

«Το μέγεθος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των δικτύων υποκαταστημάτων τους δεν αποτελεί αξία από μόνο του, εκτός ίσως για τους μετόχους», δήλωσε σε εκδήλωση στη Ρώμη.

«Μπορεί να γίνει αξία για τη χώρα όταν ενισχύει την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να επεκτείνει τη διεθνή εμβέλεια των ιταλικών εταιρειών και ενισχύει τις συνθήκες για επενδύσεις στην τεχνολογία, την ασφάλεια και την καινοτομία» τόνισε.