Καφούνης-από-Αρχαία-Κόρινθο:-Υψηλή-επισκεψιμότητα,-χαμηλό-αποτύπωμα-στην-τοπική-οικονομία

Έρευνα του ΙΝΕΜΥ–ΕΣΕΕ καταδεικνύει ότι ο διερχόμενος τουρισμός δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχα αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή.

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Παρά το γεγονός ότι περισσότεροι από 250.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν το 2025 τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, η τοπική αγορά εξακολουθεί να μην αποκομίζει τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύεται από την ποιοτική έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου της ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου της, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου, καταγράφοντας τις απόψεις κατοίκων και επιχειρηματιών για τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της εστιασμένης ομαδικής συζήτησης (Focus Group), καταδεικνύει ότι το κυρίαρχο μοντέλο του ολιγόωρου και διερχόμενου τουρισμού περιορίζει σημαντικά τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών και, κατ’ επέκταση, τη συμβολή τους στην τοπική οικονομία. Τα ευρήματα αναδεικνύουν ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και σύγχρονης ταυτότητας για την Αρχαία Κόρινθο, που θα συνδέει τον μοναδικό αρχαιολογικό και θρησκευτικό της πλούτο με το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και τη σύγχρονη ζωή του οικισμού, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για μεγαλύτερη παραμονή των επισκεπτών.

Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές και στις υπηρεσίες, όπως η συγκοινωνιακή σύνδεση, η σήμανση, οι χώροι στάθμευσης, η προσβασιμότητα και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και καθυστερήσεις στην υλοποίηση κρίσιμων έργων που επηρεάζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, το ΙΝΕΜΥ–ΕΣΕΕ προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων προβολής και ενημέρωσης, τη δημιουργία θεματικών πολιτιστικών και περιπατητικών διαδρομών, την ενίσχυση του βιωματικού και εγχώριου τουρισμού, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η μελέτη καταλήγει ότι η πρόκληση για την Αρχαία Κόρινθο δεν είναι να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, αλλά να μετατρέψει την ήδη υψηλή επισκεψιμότητα σε ουσιαστική, βιώσιμη ανάπτυξη για την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Σταύρου Καφούνη

«Η Αρχαία Κόρινθος διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα διεθνούς εμβέλειας. Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, αλλά να μετατρέψει την ήδη υψηλή επισκεψιμότητα σε πραγματική αναπτυξιακή αξία για την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Η έρευνα της ΕΣΕΕ αναδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής προϋποθέτει κοινό όραμα, συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων, αναβάθμιση των υποδομών και ανάδειξη μιας σύγχρονης ταυτότητας που θα συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με την καθημερινή ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική παραγωγή. Η μετάβαση από έναν προορισμό διέλευσης σε έναν τόπο εμπειρίας αποτελεί στρατηγική επιλογή με σημαντικά οφέλη τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει, μέσα από την επιστημονική έρευνα με τεκμηριωμένες προτάσεις, στον σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών που ενισχύουν τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο να διατηρηθούν και σε τοπικό επίπεδο αλλά να αποτελέσουν πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης. Υιοθετώντας το σύνθημα του νέου ΕΣΠΣ Right to Stay εργαζόμαστε για την επιβίωση των επιχειρήσεων αλλά και για την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια».

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αρχαίας Κορίνθου κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ τόνισε: «Η έρευνα ανέδειξε τις σημαντικές δυνατότητες της περιοχής, αλλά και τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, όπως η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με την τοπική αγορά και η μετάβαση από το μοντέλο του «διερχόμενου» επισκέπτη σε έναν προορισμό που προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες και μεγαλύτερη παραμονή των επισκεπτών. Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και στηρίζουν την κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη της Αρχαίας Κορίνθου».

Την παρουσίαση της έρευνας παρακολούθησε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, η κα Μαριλένα Σούκουλη Υφυπουργός ενέργειας και χωροταξίας, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Σωτήρης Μουρίκης, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νίκος Σταυρέλης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και του εμπορικού κόσμου της Κορίνθου και της Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αρχαία Κόρινθο, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ περιηγήθηκε στην αγορά της Αρχαίας Κορίνθου και ενημερώθηκε για τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.