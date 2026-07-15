Κικίλιας:-Μάχη-απέναντι-στα-ναρκωτικά-για-την-προστασία-της-κοινωνίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνεχάρη το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά για τις επιχειρήσεις που οδήγησαν σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών, χρημάτων και εξοπλισμού συσκευασίας, αναδεικνύοντας τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών.

Συγχαρητήρια απευθύνθηκαν προς την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, την Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων και την Κ9 “Κέλλυ” για τη συμβολή τους στις επιτυχίες των επιχειρήσεων.

Τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνεχάρη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», για τις πρόσφατες επιχειρήσεις που οδήγησαν σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα ο υπουργός ανέφερε: «Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για την προστασία της κοινωνίας και κυρίως των νέων ανθρώπων. Η νέα επιτυχία των στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που οδήγησε σε σύλληψη και στην κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών, χρημάτων και εξοπλισμού συσκευασίας, αποδεικνύει τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Συγχαρητήρια στην Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, στην Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων και στην Κ9 “Κέλλυ”. Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, με σχέδιο, επιμονή και αποφασιστικότητα, για την ασφάλεια των πολιτών».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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