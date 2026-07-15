Κώτσηρας:-«Ενισχύουμε-την-προστασία-του-σιδηροδρομικού-δικτύου-και-την-ασφάλεια-των-μεταφορών»

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ένα σημαντικό έργο για την προστασία της σιδηροδρομικής υποδομής στις περιοχές της Θήβας, του Συγκροτήματος Θριασίου και του Ζευγολατιού.

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Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ένα σημαντικό έργο για την προστασία της σιδηροδρομικής υποδομής στις περιοχές της Θήβας, του Συγκροτήματος Θριασίου και του Ζευγολατιού, με την κατασκευή ενισχυμένου τύπου περίφραξης για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον σιδηροδρομικό διάδρομο.

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιου Σακαρέτσιου, εκπρόσωποι των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, τη σχετική σύμβαση, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τοιχίου από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους 2,5 μέτρων, επί του οποίου θα τοποθετηθεί ειδικό χαλύβδινο σύστημα αποτροπής πρόσβασης, διαμορφώνοντας συνολικό ύψος περίφραξης 3,2 μέτρων από το έδαφος. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται, επίσης, η θεμελίωση της κατασκευής με πασσάλους, οι απαραίτητες γειώσεις λόγω της ηλεκτροκίνησης, η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής καθώς και οι αναγκαίες γεωτεχνικές έρευνες και αξιολογήσεις.

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στη θέση Πυρί στη Θήβα, στο βόρειο και νότιο τμήμα του Συγκροτήματος Θριασίου, καθώς και επιλεγμένα σημεία στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ζευγολατιού και στο τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο.

Στα συγκεκριμένα σημεία η υφιστάμενη περίφραξη έχει υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς, έχει αφαιρεθεί ή κρίνεται ανεπαρκής, ενώ καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβατικότητας, τα οποία προκαλούν σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του δικτύου και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Το συνολικό μήκος της νέας περίφραξης εκτιμάται σε 5,5 χιλιόμετρα, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός 25 μηνών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η ασφάλεια του σιδηροδρόμου απαιτεί σχέδιο, επιμονή και στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου εντοπίζονται πραγματικά προβλήματα. Με την περιτοίχιση σημείων του σιδηροδρομικού δικτύου στο Θριάσιο, τη Θήβα και το Ζευγολατιό ενισχύουμε την προστασία του δικτύου από παράνομες διελεύσεις, βανδαλισμούς, πυρκαγιές και δολιοφθορές. Θωρακίζουμε την υποδομή και συμβάλλουμε στην ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας. Σε συνδυασμό με τη χρήση drones και τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το έργο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια και αξιοπιστία των σιδηροδρομικών μεταφορών, προς όφελος των επιβατών, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών. Αποτελεί μια ακόμα ουσιαστική παρέμβαση, στο πλαίσιο της συνολικότερης προσπάθειας που καταβάλλουμε για έναν πιο ανθεκτικό και σύγχρονο σιδηρόδρομο».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Η προστασία του σιδηροδρομικού διαδρόμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του δικτύου. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αντιμετωπίζουμε ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα σε σημεία όπου περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβατικότητας έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Προχωρούμε σε ένα μόνιμο, τεχνικά σχεδιασμένο μέτρο, με στόχο να προστατεύσουμε καλύτερα την υποδομή, να περιορίσουμε τις διαταραχές στην κυκλοφορία και να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του δικτύου».