Μπεζ-Βίβλος-fed:-Βελτιωμένη-η-εικόνα-για-οικονομία-και-πληθωρισμό

Η έκθεση αυτή, αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής στην δεύτερη συνεδρίασή της με διοικητή τον Κέβιν Γουόρς σε δύο εβδομάδες.

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Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, η απασχόληση αυξήθηκε και τα νοικοκυριά αναφέρουν ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, σύμφωνα με την «Μπεζ Βίβλο» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. H έκθεση αυτή, αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής στην δεύτερη συνεδρίασή της με διοικητή τον Κέβιν Γουόρς σε δύο εβδομάδες.

«Οι πηγές της Fed ανέμεναν ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τους επόμενους μήνες, ωστόσο αρκετές περιφέρειες σημείωσαν αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές για το κόστος των καυσίμων», σημειώνεται στην Μπεζ Βίβλο η οποία συγκεντρώνει οικονομικά στοιχεία από τις 12 περιφερειακές τράπεζες, ώστε να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια εικόνα για τις τρέχουσες συνθήκες.

«Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, η αύξηση των τιμών ήταν ίδια ή πιο αργή σε όλες τις περιφέρειες», ανέφερε η Fed. «Οι προσδοκίες για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες διέφεραν μεταξύ των περιφερειών, με τις πηγές της Fed σε ορισμένες περιοχές να αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό, ενώ σε άλλες να εκτιμούν ότι θα επιβραδυνθεί, εν μέρει λόγω της πτώσης των τιμών των καυσίμων».

Ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος σύμφωνα με τους αξιωματούχους της Fed οφείλεται στην περσινή αύξηση των δασμών, στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οδήγησε περίπου τους μισούς αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας στη συνεδρίαση της 16-17ης Ιουνίου να προβλέψουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του 2026.

Η πτώση των τιμών των καυσίμων τον περασμένο μήνα, λόγω μιας προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συνέβαλε στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αυτόν τον μήνα έχει οδηγήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες.

Ο Γουόρς έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα των τιμών και έχει δηλώσει ότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει τα εργαλεία για να το πετύχει. Ακόμη, έχει αποφύγει να δηλώσει αν θεωρεί ότι θα χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων, διατηρώντας τη μακροχρόνια άποψή του ότι η παροχή εκ των προτέρων καθοδήγησης για την πορεία των επιτοκίων προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό.