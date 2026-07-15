Νάγκελ:-Η-ΕΚΤ-θα-παραμείνει-σε-εγρήγορση-μετά-την-αναζωπύρωση-του-πολέμου-στο-Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά την άνοδο των τιμών ενέργειας, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή που αύξησαν ξανά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά την άνοδο των τιμών ενέργειας, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή που αύξησαν ξανά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ.

Οι τελευταίες εβδομάδες «σημαδεύτηκαν από ελπίδες και απογοητεύσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Bundesbank μιλώντας στο -. Η επανέναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπογραμμίζει ότι η κατάσταση παραμένει ασταθής, πρόσθεσε.

«Η εξέλιξη των τιμών της ενέργειας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό των μελλοντικών προοπτικών του πληθωρισμού», επισήμανε. «Η νομισματική πολιτική θα διατηρήσει την επαγρύπνησή της» πρόσθεσε.

Τα σχόλια έρχονται την παραμονή την έναρξης μίας περιόδου σιωπής πριν από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 22-23 Ιουλίου, όπου οι αξιωματούχοι αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα τα αυξήσουν ξανά αργότερα φέτος για να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στο Ιράν.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε, δήλωσαν σε ξεχωριστές συνεντεύξεις σε εφημερίδες ότι δεν βλέπουν ακόμη δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως η αύξηση των μισθών, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πιέσεις στις τιμές. Ο Κόχερ επανέλαβε ότι οι επόμενες αποφάσεις θα επικεντρωθούν είτε στη διατήρηση είτε στην αύξηση του κόστους δανεισμού.

Ο Νάγκελ τόνισε ότι μετά την απόφαση του Ιουνίου, το κόστος δανεισμού βρίσκεται πλέον σε «κατάλληλο» επίπεδο και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα στις επόμενες συνεδριάσεις του.

«Από την άποψη της νομισματικής πολιτικής, εξακολουθεί να είναι σκόπιμο να αντιδράσουμε με προσοχή, αλλά, εάν χρειαστεί, να δράσουμε αποφασιστικά», είπε.