Νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες από επιχειρηματικούς ομίλους

Ένας καινούριος κύκλος ιδιωτικών επενδύσεων ξεκινά μετά τις πρόσφατες εγκρίσεις που σχετίζονται με τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στους τομείς της μεταποίησης, της τεχνολογίας, των logistics και του τουρισμού προχωρούν σε σχέδια ανάπτυξης των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.

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Οι πρόσφατες εγκρίσεις αφορούν επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατευθύνονται σε νέες γραμμές παραγωγής, την ψηφιακή οικονομία, την ανακύκλωση και τις υποδομές logistics, καθώς και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η πλειονότητα των έργων αφορά επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Το μεγαλύτερο σχέδιο που εγκρίθηκε πρόσφατα είναι αυτό της ΑΛΟΥΜΥΛ, που προγραμματίζει επένδυση 14,32 εκατ. ευρώ για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου προφίλ αλουμινίου στη ΒΙΠΕ Κιλκίς. Η επένδυση εντάσσεται με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 7,16 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία 51 νέων ετήσιων θέσεων εργασίας.

Στην κατηγορία των μεγάλων βιομηχανικών έργων περιλαμβάνεται και η Πλαστικά Θράκης, η οποία προγραμματίζει επένδυση 14,59 εκατ. ευρώ στην Ξάνθη για την επέκταση της μονάδας παραγωγής πλαστικών συσκευασιών. Το σχέδιο συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 7,3 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία 37 νέων θέσεων εργασίας.

Εξίσου σημαντική είναι και η επένδυση ύψους 9,98 εκατ. ευρώ της CARTONTEC (Ζάβαλος Α.Ε.), για την επέκταση της μονάδας παραγωγής χαρτοκιβωτίων στη Λάρισα. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει φορολογική απαλλαγή 5,99 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την παραγωγική της δυναμικότητα σε έναν τομέα που επωφελείται από τη διαρκή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των εξαγωγών και της βιομηχανίας τροφίμων.

Στον κύκλο των σημαντικών βιομηχανικών επενδύσεων περιλαμβάνεται και η Sunlight Recycling, θυγατρική του ομίλου Olympia, που προχωρά σε επένδυση 6,08 εκατ. ευρώ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής για την αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών. Αυτή η επένδυση περιλαμβάνει φορολογική απαλλαγή 3,04 εκατ. ευρώ και δημιουργεί 21 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών.

Στον τομέα της τεχνολογίας ξεχωρίζει η επένδυση της εισηγμένης Real Consulting, που προγραμματίζει επένδυση 5,16 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής πρωτοτύπων λογισμικού, εξασφαλίζοντας ενίσχυση 2,06 εκατ. ευρώ μέσω επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Η επένδυση αυτή προβλέπει τη δημιουργία 59 νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και η επένδυση ύψους 5,19 εκατ. ευρώ της Alfa Wood Group για την επέκταση της μονάδας επεξεργασίας ξύλου στη ΒΙΠΕ Λάρισας, με φορολογική απαλλαγή 2,08 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 18 νέων θέσεων εργασίας. Στην ίδια βιομηχανική περιοχή, η ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ θα προχωρήσει σε επένδυση 2,84 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου πλαστικών, με επιχορήγηση 1,37 εκατ. ευρώ και δημιουργία 9,5 νέων θέσεων εργασίας.

Στη Λάρισα, εγκρίθηκε επίσης η επένδυση της CRYO 3PL, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέας μονάδας logistics στη ΒΙΠΕ. Η εταιρεία θα λάβει επιχορήγηση 1,18 εκατ. ευρώ και προβλέπει 8 νέες θέσεις εργασίας.

Στη Θράκη, η ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ προχωρά σε επένδυση 3,64 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής πλαστικών σωληνώσεων στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Το έργο αυτό συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 2,18 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 12 νέων ετήσιων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η MAKRIS Α.Ε. επενδύει 4,65 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής δομικών μεταλλικών προϊόντων στη Λάρισα, εξασφαλίζοντας φορολογική απαλλαγή 1,86 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας 12 νέες θέσεις εργασίας.

Στον τομέα της εκτύπωσης, η Εκτυπώσεις Γεωργιάδη έλαβε έγκριση για επένδυση 3,46 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας της στον Βόλο. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει φορολογική απαλλαγή 2,07 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία 12 νέων θέσεων εργασίας.

Εγκρίθηκε επίσης η επένδυση 3,74 εκατ. ευρώ της Ξινό Νερό για την επέκταση της μονάδας εμφιάλωσης φυσικού ανθρακούχου μεταλλικού νερού στη Φλώρινα. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 2,24 εκατ. ευρώ μέσω επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής. Παράλληλα, η Ζυθοποιία Ιωαννίνων, γνωστή από τη μπίρα Valia Calda, επενδύει 2,37 εκατ. ευρώ για νέα μονάδα παραγωγής στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, εξασφαλίζοντας συνολική ενίσχυση 1,52 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας 12,5 νέες θέσεις εργασίας.

Ο τομέας του τουρισμού συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια. Η Θ. Τρύφων και ΣΙΑ προχωρά σε επένδυση 5,05 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Olive Press Hotel στη Μήθυμνα της Λέσβου σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, με επιχορήγηση 3,03 εκατ. ευρώ και δημιουργία εννέα νέων θέσεων εργασίας.

Στη Σύμη εγκρίθηκε επένδυση 2,24 εκατ. ευρώ της Αντωνιάδης Αγαπητός και ΣΙΑ για τη δημιουργία boutique ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 32 κλινών, με επιχορήγηση 1,56 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης 70%, και 11 νέες θέσεις εργασίας. Στη Λήμνο, τέλος, η Φωτεινή Φεργαδιώτου και Δέσποινα Γεωργούδη επενδύει 2,1 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας, λαμβάνοντας επιχορήγηση 1,26 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας 7 νέες θέσεις εργασίας.