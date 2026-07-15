Οι-big-tech-οδήγησαν-τη-wall-street-σε-άνοδο-μετά-τα-ενθαρρυντικά-στοιχεία-για-τον-πληθωρισμό

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη (15/7), με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να καταγράφουν κέρδη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα οικονομικά στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποκλιμακώνεται.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,39% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7,573.30 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε επίσης με άνοδο 0,62% στις 26,269.23 μονάδες. Την ίδια ώρα, σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο Dow Jones ενισχυμένος κατά 0,28% στις 52,656.29 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι επενδυτές φάνηκε να περιορίζουν την έκθεσή τους σε βασικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών και να στρέφονται προς μετοχές ορισμένων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Ειδικότερα, οι μετοχές των Amazon, Microsoft και Alphabet ενισχύθηκαν κατά περίπου 3% η καθεμία, ενώ η Apple σημείωσε άνοδο 4%.

Στον αντίποδα, στον κλάδο των κατασκευαστών ημιαγωγών, η Micron υποχώρησε κατά 7%, ενώ η Lam Research κατέγραψε απώλειες άνω του 4%. Την ίδια ώρα, οι μετοχές των Intel και Advanced Micro Devices (AMD) κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα, σημειώνοντας πτώση 5% και 3%, αντίστοιχα. Παράλληλα, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε κατά 2%.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης την πορεία του πληθωρισμού, αφού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης (New York Federal Reserve), Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε σε ομιλία του την Τετάρτη ότι «υπάρχουν ενθαρρυντικοί λόγοι να πιστεύουμε πως ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί και αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά κατά τα επόμενα τρίμηνα».

Κατ’ επέκταση, την Τετάρτη, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (Producer Price Index – PPI) κατέγραψε απροσδόκητη μηνιαία μείωση 0,3% για τον Ιούνιο, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα παρέμενε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι ο ετήσιος πληθωρισμός σε επίπεδο τιμών παραγωγού διαμορφώθηκε στο 5,5%.

«Δεν είμαι πεπεισμένη ότι αυτά τα στοιχεία αποκλείουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων, διότι, εάν ο πραγματικός στόχος είναι ο πληθωρισμός στο 2%, τότε οι τρέχουσες μετρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σημαντικά πάνω από αυτό το επίπεδο», δήλωσε η Μελίσα Μπράουν, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας επενδυτικών αποφάσεων στην SimCorp. «Οι αγορές αυτές τις ημέρες ενδεχομένως αντιδρούν υπερβολικά σε κάθε νέα πληροφορία, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση».

Η έκθεση για τον PPI ακολούθησε τη δημοσίευση, την Τρίτη, των στοιχείων για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Consumer Price Index – CPI), τα οποία ήταν καλύτερα του αναμενομένου και ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ίσως να μη χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τόσο επιθετικά μέσα στη χρονιά. Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε τους επενδυτές να μειώσουν τις εκτιμήσεις τους για τον βαθμό της βραχυπρόθεσμης νομισματικής σύσφιγξης από τη Fed.

Παρότι η πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch Tool του CME, οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν μία ακόμη αύξηση αργότερα μέσα στο έτος. Ειδικότερα, αποδίδουν περίπου 60% πιθανότητα τα επιτόκια να είναι υψηλότερα κατά 0,25 ή 0,50 ποσοστιαίες μονάδες έως την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου τώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 1,35% στα 85,87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κερδίζει 1,27% στα 80,35 δολάρια το βαρέλι.

Κλείνοντας, στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,13% στα 4,064.07 δολάρια η ουγγιά.