Ουκρανία:-Ο-επικεφαλής-του-ukroboronprom-υπέβαλε-παραίτηση-μετά-από-έκρηξη-σε-αποθήκη

Ο Σεργκέι Μπόγιεφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, ορίστηκε προσωρινός επικεφαλής.

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Ο επικεφαλής του κρατικού κολοσσού κατασκευής όπλων της Ουκρανίας «Ukroboronprom», Χέρμαν Σμετάνιν, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, μία εβδομάδα αφότου ρωσική επίθεση προκάλεσε θανατηφόρες εκρήξεις σε μία από τις αποθήκες του ομίλου.

Ο Σμετάνιν δεν ανέφερε τον λόγο της απόφασής του. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε μια αποθήκη πυρομαχικών κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στην περιοχή του Κιέβου στις 6 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι της «Ukroboronprom», στην οποία ανήκε η αποθήκη, θα θεωρηθούν υπεύθυνοι.

Δύο ακόμη ανώτεροι αξιωματούχοι της Ukroboronprom είχαν αποπεμφθεί νωρίτερα αυτό το μήνα. Η Ukroboronprom, ο μεγαλύτερος κρατικός όμιλος αμυντικής βιομηχανίας της χώρας που συγκεντρώνει περίπου 100 κατασκευαστές όπλων, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής του νέου διευθύνοντος συμβούλου της.

Ο Σεργκέι Μπόγιεφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, ορίστηκε προσωρινός επικεφαλής. Η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας έχει μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τεσσάρων ετών που η χώρα αντιμετωπίζει την εισβολή της Ρωσίας, με την παραγωγική της ικανότητα να αυξάνεται κατά περίπου 50 δισ. δολάρια ετησίως.

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