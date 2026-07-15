Ουκρανία:-Τα-λιμάνια-της-Μαύρης-Θάλασσας-έχουν-χάσει-το-1/3-της-εξαγωγικής-τους-ικανότητας-στα-σιτηρά

Η Ουκρανία έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο της ικανότητάς της να εξάγει σιτηρά μέσω των ζωτικών λιμένων της Μαύρης Θάλασσας λόγω των εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε η κύρια ένωση αγροτών της χώρας.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, οι γεωργικές εξαγωγές, όπως τα σιτηρά και τα φυτικά έλαια, παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή εσόδων σε ξένο νόμισμα για την Ουκρανία, με περισσότερο από το 90% να αποστέλλεται μέσω τριών λιμένων στην περιοχή της νότιας Οδησσού.

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Σύμφωνα με μια συμφωνία που αποσκοπούσε στο να επιτρέψει και στις δύο χώρες να μεταφέρουν σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας, τα λιμάνια της Οδησσού διαχειρίζονταν περίπου 6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους φορτίου το μήνα.

Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο εντείνουν τώρα τις επιθέσεις σε βασικές πηγές εσόδων, ωστόσο, με τις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων, και τη Ρωσία να εντείνει τις επιθέσεις της στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η Ρωσία έχει αρχίσει να πλήττει συστηματικά τις λιμενικές υποδομές, τους τερματικούς σταθμούς και ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιαστικής μεταφορών, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους ξανά και ξανά», ανέφερε το εμπορικό τμήμα της ουκρανικής ένωσης αγροτών UAC σε εβδομαδιαία έκθεση που δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη.

«Κατά μέσο όρο, μπορούμε τώρα να μεταφέρουμε περίπου 4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σιτηρών το μήνα», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας επρόκειτο να πραγματοποιήσει ​σύσκεψη την Τετάρτη για να συζητήσει τις επιθέσεις στα λιμάνια.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκαλούν εφοδιαστικό «πονοκέφαλο» για το εμπόριο

Τις τελευταίες σεζόν, η Ουκρανία αντιπροσώπευε περίπου το 6% των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού και περίπου το 11% των παγκόσμιων εξαγωγών καλαμποκιού, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαταραχές, εάν παραταθούν, θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές.

Ενώ τα λιμάνια συνέχισαν να λειτουργούν, η UAC προειδοποίησε ότι, εάν η τρέχουσα ένταση των επιθέσεων συνεχιστεί και δεν πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής, οι υποδομές θα μπορούσαν να υποστούν σημαντικές ζημιές μέσα σε λίγους μήνες.

Πηγές του κλάδου, εν τω μεταξύ, δήλωσαν στο Reuters ότι οι έμποροι αγωνίζονται με δυσκολίες στον τομέα της εφοδιαστικής.

«Τα λιμάνια δεν έχουν σταματήσει, αλλά οι έμποροι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις προμήθειες, τις πωλήσεις, τις αποστολές, τη συσσώρευση φορτίου, τις τιμές και τα ναύλα», δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος του κλάδου.

Στοιχεία από τους Ουκρανικούς Σιδηρόδρομους έδειξαν ότι ο αριθμός των βαγονιών σιτηρών που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της Οδησσού μειώθηκε κατά 11% την εβδομάδα 2-8 Ιουλίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 17%.

Ο κορυφαίος εξαγωγέας σιτηρών της Ουκρανίας, η Kernel Holding, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι σταμάτησε τις δραστηριότητές του στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ λόγω μιας σειράς ρωσικών επιθέσεων.

Και τέσσερις από τους 13 μεγάλους τερματικούς σταθμούς σιτηρών των λιμένων έχουν αναστείλει τις αγορές σιτηρών, δήλωσε μια άλλη πηγή του κλάδου την Τετάρτη.

Αναλυτές της συμβουλευτικής εταιρείας ASAP Agri δήλωσαν ότι «η συνολική απροθυμία» των πλοιοκτητών να προσεγγίσουν ουκρανικά λιμάνια είχε επίσης ασκήσει ανοδική πίεση στις τιμές των ναύλων.

Ο Μποχντάν Κοστέτσκι, αναλυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Barva Invest, έγραψε σε άρθρο του για το ουκρανικό μέσο Agrotimes ότι τα λιμάνια είχαν χάσει το ένα τρίτο της χωρητικότητας αποθήκευσης σιτηρών τους.

«Η απώλεια περίπου 2,5 εκατομμυρίων τόνων μηνιαίας χωρητικότητας συσσώρευσης σε λιμάνια βαθέων υδάτων έχει δημιουργήσει ένα σημείο συμφόρησης για τα σιτηρά, με ορισμένους όγκους να μην μπορούν να φτάσουν σε προορισμούς εξαγωγής», είπε.

- Reuters